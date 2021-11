Vestiti, accessori e gioielli di Amy Winehouse, 800 articoli in totale, sono stati venduti all’asta in California. Ricavati circa 4 milioni di dollari. Fra questi, l’abito indossato nell’ultima esibizione dal vivo nel 2011. Ad annunciarlo è la stessa casa d’asta Julien’s Auctions, che ha anche riferito che l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Amy Winehouse, venduto l’abito indossato nel live di Belgrado

Punta di diamante dell’asta è stato un abito verde e nero con una fantasia che richiama le canne di bambù realizzato su misura per la cantante dalla sua stilista personale, Naomi Parry. Si tratta del vestito che Winehouse indossò durante il suo ultimo live, il 18 giugno 2011, in occasione del Summer Festival Tour a Belgrado, appena un mese prima della scomparsa. L’artista fu infatti trovata morta nel letto di casa sua al numero 30 di Camden Square il 23 luglio dello stesso anno a causa dell’abuso di alcol. Il prezzo di vendita è stato 243.200 dollari, che secondo Julien’s Auctions è sedici volte superiore al valore originale, circa 15 mila dollari.

Quel live passò alla storia per una Amy Winehouse visibilmente ubriaca, tanto da non riuscire nemmeno a tenere il tempo e scandire le parole dei testi. Sommersa dai fischi degli oltre 20 mila paganti, abbandonò il palco prima della fine del concerto.

Asta di Amy Winehouse, tra i capi più contesi anche la borsa a forma di cuore

Fra gli oggetti più gettonati anche una borsa in pelle rossa a forma di cuore. Realizzata su misura da Moschino, è visibile al braccio di Amy Winehouse nelle foto scattate sul red carpet dei Brit Awards del 2007. Il prezzo di vendita è stato di 204.800 dollari, molto al di là delle aspettative che si aggiravano intorno ai 15 mila dollari.

Altri articoli includevano un abito floreale in lamè dorato di Dolce & Gabbana (150 mila dollari) e il vestito indossato durante il live 46664 in onore del 90esimo compleanno di Nelson Mandela all’Hyde Park di Londra, nel 2008. Sempre in riferimento al concerto inglese, all’asta anche la gonna (11.250 dollari) e i tacchi a spillo di Christian Louboutin (38.400 dollari). Amy Winehouse utilizzò le stesse scarpe anche al 60esimo compleanno di suo padre al Trent Park Golf Course nel novembre dell’anno successivo e durante un evento al The Horse and Hound Pub di Londra nell’agosto 2010.

Come riporta The Hollywood Reporter, l’intero ricavato andrà in beneficenza alla Amy Winehouse Foundation. Istituita dai genitori della cantante, Mitch e Janis, da anni aiuta giovani e adulti con problemi di dipendenza da alcol e droghe. Alcuni articoli, prima di finire nelle mani degli acquirenti, faranno parte della mostra Amy: Beyond the Stage in programma al Design Museum di Londra il 26 novembre.