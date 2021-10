Amy Winehouse, all’asta il guardaroba dell’artista inglese

A 10 anni dalla morte il guardaroba di Amy Winehouse verrà messo all’asta a New York da Julien’s Auctions . Si tratta di uno stock formato da decine di abiti dell’artista.

I vestiti di Amy vanno all’asta

Tra questi spicca quello che la cantante britannica indossava nel suo ultimo drammatico concerto un mese prima della morte avvenuta il 23 luglio 2011. Amy era stata trovata morta nel letto di casa sua al numero 30 di Camden Square. Il personale sanitario delle due ambulanze che accorse immediatamente sul posto non poté che constatarne il decesso.

Dopo ulteriori esami tossicologici e istologici, il 24 agosto 2011 un portavoce della famiglia rese noto che «Le analisi non hanno rilevato tracce di sostanze stupefacenti, solo tracce di alcol, ma non in misura tale da poter stabilire se e fino a che punto l’alcol abbia influito sulla sua morte»

All’asta agli abiti dell’artista andranno anche libri, dischi, borse e oggetti che le appartenevano.

La casa d’aste Julien’s Auctions espone da oggi a New York un campione di oltre 800 fra abiti, bustini, pantaloni, shorts, scarpe, sottabiti, occhiali, strumenti musicali, libri e dischi valutati nel complesso fra 1 e 2 milioni di dollari. I lotti più ambiti

L’asta si svolgerà il 6 e il 7 novembre. Tra i lotti più ambiti c’è di certo l’abito corto verde e nero disegnato da Naomi Parry che la star indossava il giorno del suo ultimo concerto.

È questo l’oggetto più atteso e dovrebbe essere venduto a una cifra vicina ai 20mila dollari. Nel complesso, le vendite dovrebbero fruttare circa 2 milioni di dollari in totale.

La diva britannica, vincitrice di un Grammy, è morta il 23 luglio 2011, quando aveva solo 27 anni.

Il ricavato andrà alla Fondazione Amy Winehouse, che sostiene i giovani adulti vulnerabili che affrontano la dipendenza. Winehouse, che ha vinto diversi premi per il suo album del 2006 Back to Black, ha spesso parlato delle sue esperienze personali di dipendenza da alcol e droghe