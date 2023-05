Amsterdam, giallo sulla morte di un turista italiano

È un giallo la morte di un ragazzo italiano di 24 anni, Gabriele Gallani, che si trovava in vacanza con gli amici ad Amsterdam. Il giovane è caduto in un canale nei pressi della centrale piazza Dam, dopo essersi attardato di alcuni passi rispetto alla comitiva, che non si sarebbe accorta di nulla: recuperato in acqua dai sommozzatori, Gallani è stato portato in ospedale ma è morto dopo qualche ora.

La polizia olandese ha diffuso un appello per cercare testimoni

Come spiegato dalla polizia di Amsterdam, i soccorritori sono stati inviati poco dopo la mezzanotte di sabato, dopo la segnalazione di una persona caduta in acqua nel Kloveniersburgwal, uno dei tanti canali della città olandese. Ma né le forze dell’ordine, né la squadra di sommozzatori, vigili del fuoco e ambulanza sono riusciti a salvare la vita del 24enne italiano. La polizia olandese ha diffuso un appello per cercare eventuali testimoni che possano far luce su quanto accaduto.

Studiava Ingegneria e giocava a calcio in Promozione

Originario di Neviano degli Arduini, piccolo comune in provincia di Parma, Gabriele Gallani studiava Ingegneria nel capoluogo: dopo una stage svolto alla Lamborghini, a luglio avrebbe dovuto discutere la tesi di laurea magistrale. Giocava inoltre a calcio nel Team Traversetolo, con cui proprio oggi avrebbe dovuto disputare una partita del campionato di Promozione, appena tornato in Italia. La gara è stata rinviata. La società lo ha ricordato su Facebook: «Difficile trovare le parole per quanto accaduto, forse quelle giuste sono “ciao” e “grazie” ma non lo sappiamo. Sei arrivato che eri un ragazzino e sei diventato una nostra colonna, l’unica cosa che possiamo fare in questo momento è tenere il tuo ricordo vivo dentro di noi. Inutile, al momento, aggiungere altro. Ciao Gallo».