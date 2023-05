Amsterdam, stop alla marijuana nel quartiere a luci rosse: multe da 100 euro

Stop alla marijuana ad Amsterdam, almeno nelle zone all’aperto come il quartiere a luci rosse. La sindaca della città Femke Halsema tempo fa lo aveva promesso e ora ha mantenuto la sua parola. Ciò non vuol dire che la droga leggera è completamente vietata nella capitale olandese, modiche quantità della sostanza possono essere ancora consumate liberamente al chiuso o nei coffee shop.

Perché è stata vietata la marijuana ad Amsterdam nel quartiere a luci rosse

L’idea dietro il divieto di fumare marijuana ad Amsterdam è parte di un progetto che ha come obiettivo quello di dare più ordine e decoro alla città. Infatti, negli ultimi anni si sono verificati in città episodi caotici e di micro-criminalità legati spesso all’uso di marijuana. Per questa ragione, le persone che vengono sorprese a fumare marijuana da oggi in pubblico all’aperto possono ricevere una multa dal valore di 100 euro. La sindaca Femke Halsema, oltre a questo nuovo provvedimento, ha promesso alla città di ridurre la criminalità e di migliorare le condizioni dei sex workers. In molti stanno pensando di trasferire le attività dedicate al turismo del sesso e la droga in aree lontane dal centro storico della città ma alcuni residenti si sono opposti a questa proposta.

Dove si può consumare ora droga leggera nella città

La nuova norma approvata ad Amsterdam in merito al consumo della marijuana non vieta totalmente il consumo in modiche quantità della droga leggera. L’uso di marijuana ad Amsterdam rimane consentito nei luoghi al chiuso e nelle terrazze dei coffee shop, in qualsiasi parte della città, quartiere a luci rosse incluso. Comunque, secondo alcuni questo nuovo provvedimento rischia di fermare il turismo nella capitale olandese, visto che dei circa 20 milioni di turisti l’anno che visitano la città molti arrivano per provare droghe leggere ed eccessi senza restrizioni.