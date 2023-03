Amsterdam, la campagna “Stay away” contro i giovani turisti inglesi che si ubriacano

Nei video – come riportato dalla BBC – i giovani vengono mostrati mentre barcollano per strada. Fermati dalla polizia, vengono poi ammanettati, mettendo in evidenza la fase del riconoscimento dalle impronte digitali alle foto segnaletiche. Il messaggio, come recita l’emittente, è intransigente e mostra come un lungo weekend ad Amsterdam possa creare il tipo sbagliato di ricordi, trasformando l’evasione ardentemente desiderata in ore da dimenticare.

Spesso infatti sono le stesse agenzie di viaggio con sede nel Regno Unito ad offrire anche fine settimana di addio al celibato ad Amsterdam, tra cui crociere sui canali con alcol illimitato, serate steak and strip e giri dei pub nel quartiere a luci rosse. La battaglia non è nuova agli olandesi: qualche anno fa, l’allora sindaco di Amsterdam invitò Boris Johnson, che aveva descritto la città come «squallida», a vedere di persona come la riducevano gli inglesi.

