Vorrei vivere dentro un disco che è Rimmel

Non è importante la storia in sé. È importante come non la racconti. «Lo specchio è a pezzi». «Sì, lo so, mi piace così: mi ci vedo come mi sento». Inconcepibile che ci sia gente che va in giro ed esprime giudizi senza aver mai visto L’appartamento di Billy Wilder. È magnificamente tristissimo. È il più triste dei film divertentissimi. Faccio la posta al cuore. Il cuore di Shirley MacLaine. Mi apposto per sentire il suo cuore che dice: «Dovrei avere imparato ormai: quando si è innamorate di un uomo sposato non bisogna mettersi il rimmel». [E qualcosa rimane. Fra le le pagine chiare e le pagine scure]. La bella truccatrice di parole, ecco il palindromo: “Lemmi ridisegnati, ti tange, sì, di rimmel”. I grandi amori non finiscono quando ci si lascia. Finiscono quando riniziano.