Anticipazioni Amore Criminale: Veronica Pivetti racconta la storia di Norina Matuozzo stasera 31 marzo su Rai 3

Terzo appuntamento con le repliche di Amore Criminale, in onda questa sera, giovedì 31 marzo 2022, alle 21.20 su Rai 3. Nel programma, prodotto da Palomar e patrocinato da Carabinieri e Polizia di Stato, Veronica Pivetti racconta amori tossici e drammatiche storie di abusi e violenza domestica che hanno come protagoniste donne maltrattate o assassinate da mariti, fidanzati e spasimanti. Tra ricostruzioni fedeli, testimonianze dei familiari delle vittime e materiale di repertorio, la voce della conduttrice fa da filo conduttore tra le diverse parti della vicenda narrata, riepilogandone di volta in volta i punti salienti e fornendo ulteriori dettagli utili a chiarire il quadro generale. A seguire Sopravvissute, lo spin-off curato da Matilde D’Errico sulle storie di chi, trovando il coraggio di denunciare il proprio aguzzino, è riuscita a salvarsi e a rifarsi una vita.

Amore Criminale: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera alle 21.20 su Rai 3

Amore Criminale: la storia di Norina Matuozzo

La terza puntata di Amore Criminale sarà dedicata alla storia di Norina Matuozzo. 34 anni e due figli, sin da ragazza cerca disperatamente l’indipendenza economica e, appena maggiorenne, inizia a lavorare in una fabbrica di jeans. Una mattina, mentre aspetta l’autobus per andare a lavoro, conosce per caso Salvatore Tamburrino, un ragazzo più grande di lei. È amore a prima vista. Tuttavia, dopo sei mesi dall’inizio della relazione, l’equilibrio tra i due viene scompigliato da una notizia inaspettata, almeno agli occhi di Matuozzo: il compagno, infatti, viene arrestato e trascorre sette anni in prigione. Una situazione emotivamente complicata da gestire, che costringe la 34enne ad accettare di sposarlo nel carcere dove è detenuto, rinunciando alla cerimonia, al ricevimento e alla festa che aveva sempre sognato. Quando Salvatore torna in libertà, i due riprendono in mano la loro vita e iniziano a convivere. La relazione, però, non sembra andare per il meglio: non riescono a trovare la tranquillità e la loro quotidianità è un susseguirsi di litigi e riconciliazioni. Soprattutto perché Tamburrino continua a svolgere attività criminali, prestando servizio come vivandiere del boss Marco Di Lauro, e convivere con questa cosa, per Norina, diventa ogni giorno più faticoso.

Quello che, all’inizio, era un partner affettuoso e amorevole, diventa geloso, violento e possessivo e arriva addirittura a picchiarla davanti ai figli, costretti ad assistere alla scena impotenti. Ma non è tutto. Intraprende anche una relazione extraconiugale con una vicina di casa, incurante delle sofferenze della moglie. Così, Norina decide di lasciarlo e di ritornare a casa dei suoi genitori. Sarà lì che il marito, incapace di accettare la decisione, la ucciderà per poi autodenunciarsi al suo avvocato e, subito dopo, alla polizia. Il 13 ottobre del 2021, la Corte d’Assise di Napoli ha confermato, in secondo grado, una condanna all’ergastolo per l’assassino. «Quando è stata letta la sentenza, ho rivolto lo sguardo alla foto di mia sorella e le ho detto: hanno dato il giusto valore alla tua perdita, valevi tanto come persona e lo Stato te lo ha riconosciuto», ha dichiarato Elda Matuozzo a Fanpage, «abbiamo trovato una corte giusta perché è stato un processo per femminicidio dove non era corretto che l’imputato facesse valere il suo status di collaboratore. È stato difficile, ci siamo battuti per evitarlo. Ma la vittoria di oggi diventerà a 360 gradi quando tutti i femminicidi saranno puniti con il massimo della pena».

Amore Criminale: dove vedere la trasmissione

Oltre che sul canale 3 del digitale terrestre e 103 di Sky, Amore Criminale è disponibile in streaming e on demand sull’app e sul sito di Rai Play.