Amore Criminale anticipazioni: Veronica Pivetti racconta la storia di Giordana Di Stefano stasera 24 marzo su Rai 3

Prosegue con successo il ritorno delle repliche di Amore Criminale, in onda stasera, giovedì 24 marzo 2022 alle 21.20 su Rai 3. Prodotto da Palomar in partnership con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, il programma condotto da Veronica Pivetti accompagna i telespettatori in un drammatico viaggio attraverso dolorose storie di violenza domestica e di donne maltrattate o uccise da familiari, mariti, fidanzati e presunti spasimanti.

A completare il quadro anche lo spin-off Sopravvissute: per contrasto a quelle presentate da Pivetti, Matilde D’Errico propone il racconto di esperienze di vittime che, dopo anni di sofferenze e abusi fisici e psicologici, sono riuscite a trovare la forza di denunciare il proprio aguzzino e ripartire da zero, pronte per la vita felice che, per troppo tempo, si sono negate.

La storia di Giordana di Stefano

La storia di Giordana di Stefano nella seconda puntata di Amore Criminale

Al centro della seconda puntata ci sarà la storia di Giordana Di Stefano. Vent’anni, catanese e diventata mamma appena quindicenne, la ragazza è profondamente innamorata della figlia, lavora come ballerina e le manca un solo esame per poter diventare insegnante di flamenco. Nel 2010, per puro caso, incontra Luca, l’uomo che sarebbe diventato il padre della sua bambina. La relazione tra i due dura tre anni fino a quando, nel 2013, Di Stefano decide di lasciare il compagno perché eccessivamente geloso e possessivo. Sembra non conoscere limiti: controlla ogni suo movimento e, come se non bastasse, la umilia e la riempie di offese sul suo aspetto fisico. Traumi che metabolizza a fatica e che la gettano nello sconforto più totale. A risollevare la situazione ci pensa, però, un nuovo amore: grazie a questo rapporto, si sente rinata, bella e, soprattutto, amata.

Ma la tranquillità, per lei, non dura che un secondo: il 6 ottobre 2015, infatti, viene uccisa. Quella sera Luca torna a pedinarla, seguendola fino a casa del nuovo fidanzato, dove si rifugia dopo una lunga giornata di lavoro. È notte fonda quando l’ex partner si presenta davanti a lei, impugna un coltello e la pugnala 48 volte. Tenta di darsela a gambe ma un messaggio inviato al padre lo tradisce. Viene, dunque, arrestato alla stazione centrale di Milano e, qualche mese dopo, processato e condannato per omicidio a trent’anni con sentenza definitiva. Ma non è tutto: il 16 dicembre 2021, infatti, il Tribunale di Catania lo ha condannato in primo grado anche per stalking e violazione di domicilio.

