Anticipazioni Amore Criminale, stasera su Rai 3: la storia di Manuela Bailo

Da questa sera, giovedì 17 marzo 2022, Rai 3 ripropone le repliche di Amore Criminale, in onda a partire dalle 21.20. Prodotto da Palomar in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri e condotto da Veronica Pivetti, il programma porta i telespettatori nei meandri della violenza domestica attraverso la ricostruzione di storie di donne maltrattate o uccise da spasimanti e partner. A seguire, da non perdere lo spin off Sopravvissute, uno spazio dedicato al racconto di esperienze di vittime che sono riuscite a ricostruirsi una vita dopo aver trovato il coraggio di denunciare gli abusi.

Amore Criminale: cosa sapere sulla trasmissione in onda questa sera su Rai 3 alle 21.20

Amore Criminale: tutte le anticipazioni sulla prima puntata

Al centro della prima puntata di Amore Criminale la storia della 35enne bresciana Manuela Bailo. Impiegata al Caf locale, è lì che si innamora di Fabrizio, ex sindacalista della Uil. Presa dal sentimento e del tutto ignara della sua identità da manipolatore seriale, è totalmente all’oscuro del fatto che l’uomo l’abbia riempita di menzogne sin dal loro primo incontro. Le ha parlato di una separazione e di un’ex moglie quando, invece, è sposato e con due figli. Per tre anni, i due portano avanti una relazione clandestina, fatta di bugie e litigi, fino all’aut aut della ragazza, stanca di non poter vivere la storia alla luce del sole, e al tragico epilogo: il 29 luglio 2018 Manuela viene ritrovata morta.

Sin dall’inizio, le forze dell’ordine dirottano il loro sospetti sull’uomo, ipotesi successivamente confermata dall’esito delle indagini, che portano a galla il sadico piano del killer, consumato tra le mura della casa della madre. Una volta compiuto il delitto e nascosto il corpo dell’amante nella vasca per i liquami di una cascina abbandonata ad Azzanello, in provincia di Cremona, il 48enne parte assieme alla famiglia per la Sardegna. Al suo ritorno, quando la salma viene recuperata e l’autopsia certifica che la vittima è stata sgozzata (tesi confermata di recente anche dei giudici, a dispetto della versione di Pasini che ha sempre sostenuto di averla spinta giù dalle scale durante un litigio violento), l’assassino viene arrestato e condannato a 16 anni di reclusione con rito abbreviato per omicidio e occultamento di cadavere.

Amore Criminale: dove guardare il programma

Oltre che sul canale 3 del digitale terrestre e sul canale 103 di Sky, le repliche di Amore Criminale sono tutte disponibili sull’app e sul sito web di Rai Play.