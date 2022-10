Amnesty denuncia la Lettonia: «Respinti profughi dalla Bielorussia in modo inumano»

Amnesty International accusa la Lettonia di aver alzato un muro di fronte ai tanti uomini, donne e bambini in fuga dal Medio Oriente, respinti al confine. In un dossier di 67 pagine dal titolo O tornerai a casa tua o non lascerai mai la foresta, si accusa il governo lettore utilizzando testimonianze e documenti vari. Un triste capitolo della storia dell’Unione Europea che risale a due anni fa, quando iracheni, curdi e siriani scappavano dall’Isis e non hanno trovato sempre un’accoglienza adeguata, sfruttati dalla Bielorussia per lanciare una «bomba umanitaria» addosso agli altri Stati europei.

Eve Geddie: «Donne e bambini lasciati soli al gelo»

Il duro attacco di Amnesty International passa dalle parole della direttrice Eve Geddie: «Le autorità lettoni hanno lasciato anche donne e bambini soli a difendersi dal gelo, spesso abbandonati nella foresta o bloccati nelle tende al confine. Sono stati violentemente respinti in Bielorussia, dove ora non hanno alcuna possibilità di chiedere protezione. Queste azioni non hanno niente a che fare con la protezione delle frontiere e violano clamorosamente il diritto internazionale e dell’Unione europea». All’interno del dossier viene mostrato come la Lettonia nell’agosto del 2021 abbia eseguito dei veri e propri «rimpatri forzati in modo sommario, illegale e arbitrario». Si legge che «dall’altro lato della frontiera, le autorità bielorusse hanno rimandato sistematicamente indietro queste persone in Lettonia» in quello che è diventato un rimpallo tra Riga e il regime di Lukashenko.

Le testimonianze: «Dormivamo nella foresta»

Terribili le testimonianze inserite nel dossier. L’iracheno Zaki racconta di essere «stato respinto oltre 150 volte, talora per otto volte nell’arco di una sola giornata». C’è chi è rimasto per cinque mesi nei boschi e chi racconta di animali feroci: «Ci costringevano a rimanere nudi, a volte ci picchiavano e poi ci obbligavano a tornare indietro in Bielorussia, in alcuni casi anche attraversando un fiume la cui acqua era molto fredda. Ci dicevano che ci avrebbero sparato se non avessimo attraversato il confine». E ancora: «Dormivamo nella foresta, sotto la neve. Accendevamo dei fuochi per riscaldarci. C’erano lupi e orsi». Tra i vari racconti, anche quelli di chi aveva figli malati e di chi dice di essere stato costretto a firmare con la forza.

La risposta lettone: «Assurdo»

Mentre Amnesty si rivolge alla Corte di Giustizia UE, la Lettonia replica. Il ministro dell’Interno ha scritto all’Associated Press che «non un solo caso di uso delle forza fisica è stato identificato. Non sosteniamo lo sforzo di Amnesty per mettere sullo stesso piano la strumentalizzazione dei migranti e la deliberate minaccia ai confine dell’Ue con la condizione reale dei richiedenti asilo». Da Riga definiscono «assurda» la denuncia.