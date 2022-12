Ammore e malavita stasera su Nove: trama, cast e 5 curiosità

Giampaolo Morelli e Serena Rossi sono protagonisti di Ammore e malavita, musical del 2017 stasera 14 dicembre alle 21.40 su Nove. La trama segue un boss della camorra che, dopo essere sopravvissuto a un attentato, decide di cambiare vita. Su consiglio della moglie decide di fingersi morto, ma la nuova realtà non dura per sempre. Nel cast anche Claudia Gerini e Carlo Buccirosso. Alla regia i Manetti Bros. dietro la macchina da presa per i due capitoli di Diabolik. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente o sulla piattaforma streaming Discovery+.

Ammore e malavita, trama e cast del film stasera 14 dicembre 2022 su Nove

Nel centro di Napoli, la camorra orchestra i suoi affari muovendo le pedine a proprio piacimento. A capo dell’organizzazione criminale c’è don Vincenzo Strozzalone (Carlo Buccirosso), detto “il re del pesce”. Per completare gli incarichi più delicati si affida sempre a due sicari professionisti e ormai veterani della mala, Ciro (Giampaolo Morelli) e Rosario (Raiz), che negli anni hanno guadagnato il soprannome di “tigri”. Il suo dominio però ha le ore contate. Una banda criminale organizza un attentato proprio a don Vincenzo, che si salva però per miracolo e finisce in ospedale. Qui decide di sfruttare la seconda occasione che la vita gli ha concesso per lasciarsi alle spalle la criminalità e iniziare un nuova esistenza.

Su consiglio di sua moglie Maria (Claudia Gerini) si finge morto – «come James Bond nei suoi film» – grazie a un piano ingegnoso. I due incaricano Ciro e Rosario di uccidere un uomo che lavora in un negozio di scarpe e, suo malgrado, è identico a don Vincenzo. Dopo aver reso credibile la questione, donando gran parte del loro impero ai due killer, decidono di fuggire usando i diamanti rubati in un vecchio colpo. Non hanno però calcolato Fatima (Serena Rossi), infermiera di Torre Annunziata, che ha visto più di quanto avrebbe dovuto. Ciro riceve l’incarico di eliminarla, ma quando la incontra rivede in lei un vecchio amore mai dimenticato. Non potendo ucciderla, decide di tradire don Vincenzo e donna Maria, iniziando una lotta senza quartiere.

Ammore e malavita, 5 curiosità sul film stasera 14 dicembre 2022 su Nove

Ammore e malavita, gli omaggi a Michael Jackson e Flashdance

Musical di successo del 2017, il film dei Manetti Bros. omaggia grandi cult internazionali. Pur avendo dichiarato di non essersi ispirati al pluripremiato La La Land, i due registi hanno detto di aver utilizzato Grease come principale punto di riferimento. Impossibile non notare il richiamo a What a Feeling, brano principale di Flashdance con la versione italiana di Serena Rossi. Spazio anche per Thriller di Michael Jackson, con una coreografia sulla scogliera che ricorda da vicino la danza del Re del Pop nel videoclip.

Ammore e malavita, Claudia Gerini a lezione di napoletano

Fra i protagonisti del film compare Claudia Gerini, interprete di donna Maria, moglie del boss Vincenzo. Nata a Roma, ha dovuto lavorare a lungo per perfezionare la sua pronuncia napoletana, servendosi di contributi importanti direttamente sul set. Ha preso lezione infatti dal collega Carlo Buccirosso, che l’ha aiutata a rendere più credibili l’accento e la cadenza.

Ammore e malavita, Serena Rossi si è ispirata a sua madre

Nel cast del musical dei Manetti Bros. c’è anche Serena Rossi, volto dell’ingenua infermiera Fatima. L’attrice ha detto, nel corso delle interviste promozionali, di aver pensato a sua madre per dare vita al personaggio. In lei ha trovato infatti la personalità giusta di una donna pura, innamorata della vita ma decisa e risoluta nei momenti critici.

Ammore e malavita, i Manetti Bros. e i videoclip musicali

Autori dei due recenti capitoli di Diabolik, i Manetti Bros. hanno legato la loro fama a numerosi progetti. Su tutti, si ricordano il film Song ‘e Napule e la serie Rai Fiction L’ispettore Coliandro ma anche molti videoclip. I due fratelli hanno infatti lavorato con grandi nomi della musica italiana, dagli 883 a Jovanotti, passando per Alex Britti, Nino D’Angelo e Manuel Agnelli. Per il frontman degli Afterhours hanno diretto il recente La profondità degli abissi, tra l’altro colonna sonora di Diabolik.

Ammore e malavita, tutti i riconoscimenti vinti dal film

Acclamato dalla critica già durante la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, il musical dei Manetti Bros. ha fatto incetta di premi. Cinque le vittorie ai David di Donatello, tra cui “Miglior film”, a fronte di ben 15 nomination. Due i Nastri d’Argento per colonna sonora e canzone originale (Bang Bang) su nove candidature. Nell’occasione, Claudia Gerini ha vinto il premio Nino Manfredi per la sua performance nel film e in A casa tutti bene. Tra i riconoscimenti anche cinque Ciak d’Oro, un Globo d’Oro e il Premio Pasinetti a Venezia.