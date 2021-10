Milano e Bologna verso la vittoria al primo turno del sindaco uscente Beppe Sala e del candidato del centrosinistra Matteo Lepore mentre a Roma si prospetta il ballottaggio tra Roberto Gualtieri e Enrico Michetti. È lo scenario delle Amministrative 2021 disegnato dagliexit poll Opinio Rai confermati dalle prime proiezioni. A Milano Giuseppe Sala è dato al 57 per cento nella seconda proiezione Swg per La7, con una copertura del 16 per cento del campione. Il candidato di centrodestra Luca Bernardo è dato al 31,5 per cento, Layla Pavone al 3,4 e Gianluigi Paragone al 2,9. Bassi i tassi di affluenza: a Milano al voto il 47,7 per cento degli aventi diritto, a Napoli il 47,2 per cento. La metà esatta degli elettori si è recato alle urne a Torino. Affluenza in calo del 7 per cento alle elezioni comunali. Dal dato definitivo del Viminale risulta che ha votato il 54,7 per cento degli aventi diritto contro il 61,6 per cento delle elezioni comunali precedenti.

Amministrative 2021: a Bologna Lepore verso la vittoria al primo turno

Centrosinistra nettamente avanti a Bologna: Matteo Lepore, candidato del centrosinistra con M5s, viene dato vincitore al primo turno con il 62,6 per cento delle preferenze. È quanto emerge dalle proiezioni Rai. Fabio Battistini, candidato del centrodestra, è al 27,6 per cento.

Roma: testa a testa Michetti-Gualtieri

Sarà Michetti-Gualtieri il ballottaggio a Roma, secondo la proiezione Opinio per la Rai effettuata su una copertura del campione del 12 per cento. Il candidato del centrodestra Michetti sarebbe al 30,3 per cento, seguito da Gualtieri con il 27,4 per cento. Virginia Raggi è al 18,9 per cento, subito dietro c’è Carlo Calenda con il 18,6 per cento.

Amministrative 2021: a Torino centrosinistra in vantaggio

A Torino è in testa il candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo, secondo la proiezione Opinio per la Rai, relativa ad una copertura del campione dell’11 per cento. Paolo Damilano, candidato del centrodestra, è al 38,6per cento, terza Valentina Sganga del Movimento 5 stelle con il 9 per cento.

Amministrative 2021: a Napoli Manfredi vincente al primo turno

Le proiezioni Rai confermano le tendenze degli exit poll a Napoli: il candidato del centrosinistra e di M5s Gaetano Manfredi è dato vittorioso al primo turno con il 62,4 per cento dei voti. Mentre il candidato del centrodestra Catello Maresca è al 19.2%per cento. Antonio Bassolino è terzo con il 10.9 per cento, mentre Alessandra Clemente è al 5.8.

Amministrative 2021: a Trieste centrodestra avanti

L’unico capoluogo di regione in cui il centrodestra sarebbe avanti è Trieste. Il candidato del centrodestra Roberto Dipiazza al 44 per cento, quello del centrosinistra al 31.1. Sono i dati della proiezione Swg per La7 su Trieste, con una copertura del 13 per cento. Al terzo posto con il 9.4 Riccardo Laterza di ‘Adesso Trieste‘ e Ugo Rossi, candidato no vax della lista Movimento 3V, al 5.5.

Amministrative 2021: in Calabria larga vittoria del centrodestra

Si va confermando la vittoria del centrodestra alle regionali in Calabria. Secondo la seconda proiezione Swg per La7 (copertura del campione 15 per cento), il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto è infatti al 54,9 per cento, la candidata del centrosinistra Amalia Bruni è al 29,5 per cento mentre Luigi de Magistris si ferma al 14,2 per cento.

Amministrative 2021: a Siena Enrico Letta avanti di dieci punti

Oltre metà scrutinio a Siena per le elezioni suppletive nel Collegio 12 Toscana della Camera e il segretario del Pd Enrico Letta si conferma saldamente avanti con il 49,34 per cento dei voti (19.784). Il candidato del centrodestra Tommaso Marrocchesi Marzi è dietro di dieci punti, al 39,36 per cento dei consensi (15.785). Le sezioni scrutinate al momento sono 191 su 292.