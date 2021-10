Amministrative 2021: Arianna Buti batte Monia Buti, sarà sindaca di Buti

Come spesso accade, le Amministrative e, più in generale le elezioni, riservano storie divertenti e curiosità. Abbiamo raccontato di Nerone, al secolo Sergio Iacomoni, aspirante sindaco di Roma, che suo malgrado non è riuscito a emulare le gesta del più celebre imperatore, fermandosi allo 0,1 per cento delle preferenze. Questa volta è il turno di Buti, comune toscano in provincia di Pisa, da meno di seimila abitanti. Qui, alla tornata del 3 e 4 ottobre si sfidavano Arianna Buti e Monia Buti. Insomma Buti contro Buti, per Buti. Uno scioglilingua che ha premiato la prima, della lista Insieme per Buti capace di mettere insieme 1666 voti (65,15 per cento). L’altra. esponente di Buti al centro e del centrodestra (anche questa non è una filastrocca) si è fermata a 865 preferenze.

Arianna Buti (Insieme per Buti) è eletta sindaca di Buti col 67,15%. Ha sconfitto Monia Buti (Buti al Centro), che si ferma al 32,85%.#Elezionicomunali2021 #MaratonaYouTrend — YouTrend (@you_trend) October 4, 2021

Amministrative 2021: chi è Arianna Buti sindaca di Buti

La nuova sindaca era stata già assessore al Bilancio nella giunta di Alessio Lari. Ha quarantotto anni ed è una consulente aziendale. Nel suo programma c’è la sostenibilità e una pista ciclabile che partendo da Pontedera per arrivare a Lucca, attraverserà naturalmente anche Buti. Non solo perché come racconta in un’intervista a quinewsvaldera.it, un altro grande obiettivo della nuova amministrazione sarà la riqualificazione del Castello, «per il quale abbiamo già in mente grandi progetti». Per realizzarli, come si legge sulla sua pagina Facebook non perderà tempo: «Ci avete dato grande fiducia, è il momento di ricompensarla. Per questo da domani sarò in Comune per i passaggi di consegne con Alessio Lari e al lavoro con gli uffici». Su produzione agricola, incentivo al turismo e una mobilità più attenta alle esigenze della comunità puntava, invece, Monia. Cinquantaduenne avvocato, dovrà riprovarci se vorrà riuscire nell’intento di rendere il suo Paese «più attrattivo».

