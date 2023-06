Achille Lauro, il protagonista della hit Amico del Quore arrestato per tentato omicidio

Il protagonista della canzone Amico del Quore, cantata dall’istrionico Achille Lauro, è stato arrestato per tentato omicidio. Si tratta di Fabio Salandri, soprannominato al Tufello «Er Ciccione», che insieme a un suo complice avrebbe gambizzato Marco Canali, conosciuto con il soprannome di «Mezza Recchia».

L’Amico del Quore di Achille Lauro arrestato per tentato omicidio

Achille Lauro aveva deciso di dedicare a Fabio Salandri la hit Amico del Quore, sottolineando la vicinanza tra i due e l’uomo era apparso anche nel videoclip della canzone. Ora però, Salandri sembra essere in seri guai con la giustizia, visto che è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione dei poliziotti di Fidene-Serpentara, Fabio Salandri, in compagnia di Mirco Antoniucci, 37enne arrestato insieme all’«amico del Quore», avrebbe bussato al campanello di Marco Canali. Dopo che la compagna di quest’ultimo avrebbe aperto la porta, Salandri avrebbe sparato all’uomo, colpendolo alle gambe. Ad incastrare i due sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona, oltre ad alcune intercettazioni. In una di queste, come riporta Repubblica, Salandri avrebbe affermato: «Si devo sceje fra famme pija per culo o azzoppa quarcuno, lo azzoppo, credimi».

Le altre apparizioni sul web di Fabio Salandri

Oltre ad essere stato l’«amico del Quore» nel videoclip della canzone di Achille Lauro, Fabio Salandri è apparso anche in altri contenuti sul web. In particolar modo, è stato protagonista di alcuni video del noto youtuber Simone Cicalone. Infatti, Salandri è stato protagonista di due episodi della serie su Youtube intitolata «Quartieri Criminali». Nei due episodi, l’uomo ora arrestato per tentato omicidio guidava lo youtuber all’interno dei quartieri di Valmelaina e del Tufello. Inoltre, in uno di questi video Fabio Salandri accompagna anche Tommaso Marsella, storico affiliato alla Banda della Magliana che è uscito di carcere solo pochi anni fa.