Pirandello ti fa male, difatti è la crasi di piraña e randello. La verità ti va a male, lo so. Così non è (se vi pare). La paranza inganna, siamo fritti. Fermiamoci all’apparenza, scendiamo lì, nessuna ansia da pre-stazione. «La felicità è dire sempre la verità senza far soffrire nessuno». È Fellini, è 8½, è il film più magnificamente specchio dei film magnificamente specchi. Arrampicarsi sugli spacchi, di una gonna o di un inganno. Amo la doppiezza quando è singolare. Prezioso è chi sa sentire i doppi sensi. Ecco il palindromo: “E noi sul laido oro se tu, tesoro, odi allusione”. Vivere in provincia è riposante perché son gli altri che decidono chi sia tu. I pastori con i quali lavoro mi dicono buon giorno e non buongiorno. Quello spazio tra buon e giorno è un pertugio in cui s’intrufola la sincerità. È l’unico buongiorno a cui credo. Sarà un buon giorno. Amicizia significa non dover mai dire sto scherzando. Ti ho amato da vivere, non da morire. Da che palpito sviene la prefica.