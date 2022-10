Le amicizie da adulti e le parole che curano

Le amicizie nate da adulti son bellissime, bellissime davvero, perché ibride fra gran culo e scelta. Sì, pensavo a Simone. Niente cognome ma molti ricci capelli. Ci siamo conosciuti anni fa in un periodo in cui stavo da cani, che detto da una veterinaria fa ridere o fa piangere. Per me amico è colui da cui impari. E io da Simone, in quel periodo stronzo lì, ho imparato che bastano poche parole, io scema che da una vita son cacciatrice instancabile di parole, bastano poche semplici parole per farsi del bene, a noi stessi per prima cosa. A teatro, più di una volta, durante i suoi spettacoli, mi son trovata appallottolata in quell’emozione comoda e calda che so spiegare male ma era la stessa sensazione che provavano i miei sconosciuti vicini. Simone è una persona buona, è un’espressione desueta lo so, ma lo è anche lui, desueto, per gran fortuna di chi lo conosce. E poi fa ridere, ma fa ridere tantissimo, che ti duole la pancia davvero. So che anche quando non ci si sente, io sento che c’è, anche quando io non ci sono. Lui scrive benissimo e canta benissimo. Abbi cura di me, Simone, stasera, se canterai su qualche palco Abbi cura di me, perché piangerò come sempre. E ho fatto da brava, ho scritto questa letterina con parole semplici semplici, e non con le mie solite menate arrovellate, perché agli amici non bisogna dimostrar niente.