Ci s’attacca alle persone come figurine sull’album sbagliato. Che da bambini lo si faceva per rovinare l’album di sorelle troppo leziose. Che da grandi lo si fa per stinto di sopravvivenza, perso il colore vinto il dolore. Pizzaballa ha trovato noi nel pacchetto, e mica era troppo contento. «Piangere si può fare anche da soli, ma ridere bisogna farlo in due». È la voce di Una giornata particolare, Ettore Scola colossale, film virato seppia su chi è al confino e su chi c’è sempre stato e su chi ci andrà. Ritrovarsi uguali senza trovarsi mai diversi. Diversamente labili. Amicizia è amore senza le brighe e l’uggia dell’amore.