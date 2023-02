Amici e Uomini e Donne oggi non vanno in onda: ci sarà la replica di Buongiorno mamma

Uomini e Donne e Amici oggi non andranno in onda e, al posto dei programmi di Maria De Filippi, verrà trasmessa la replica di Buongiorno Mamma. Questa la decisione di Mediaset nei giorni in cui la conduttrice è stata colpita dalla perdita del marito Maurizio Costanzo.

Amici e Uomini e Donne non andranno in onda oggi

Anche oggi il palinsesto della rete subirà dunque dei cambiamenti. Le due trasmissioni di successo del prime time pomeridiano continuano ad essere sospese e la rete non ha ancora fatto sapere quando la loro messa in onda riprenderà regolarmente. La variazione del palinsesto odierno prevede, al posto dei due programmi della De Filippi, la replica di Buongiorno mamma!. La serie con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta arrivata alla seconda stagione andrà coprire la fascia di programmazione dalle 14.00 alle 16.30. Un cambio dell’ultimo momento considerando che il ritorno di Uomini e Donne e Amici era previsto proprio per la giornata di oggi.

Tante le variazioni ai palinsesti della tv italiana

Sebbene si tratti di puntate registrate prima della morte di Costanzo, l’emittente e la conduttrice hanno preferito non mandarle in onda. In questi giorni la programmazione televisiva ha subito molte variazioni per lasciare spazio ai tanti speciali dedicati al giornalista scomparso all’età di 84 anni. Una vicenda che ha sconvolto il mondo del giornalismo e della televisione italiana andando a ripercuotersi sui palinsesti: sia la Rai che Mediaset, infatti, hanno modificato la programmazione giornaliera per lasciare spazio al suo ricordo, tanto nel giorno dei funerali quanto in quelli precedenti. Al momento non si conosce ancora la programmazione dei prossimi giorni e la data in cui torneranno le attesissime trasmissioni di Maria De Filippi. La conduttrice, ovviamente, dalla morte di Costanzo non ha registrato altre puntate dei suoi format.