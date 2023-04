Amici per la pelle stasera su Rai1: trama, cast, storia vera e curiosità sul film

Coraggio, determinazione e forza di volontà sono alla base di Amici per la pelle, film che racconta la storia vera di Filippo Laganà in onda stasera 9 aprile alle 21.25 su Rai1. L’attore, figlio del noto comico Rodolfo, interpreta sé stesso per ripercorre gli attimi in cui, mentre era in vacanza a New York, scoprì di avere la malattia di Wilson. L’immediato rientro in Italia e il trapianto di fegato gli hanno restituito un’occasione per continuare a vivere. Nel cast Massimo Ghini, Nancy Brilli e Giampiero Ingrassia. Alla regia Pierluigi di Lallo, già autore di Ambo e Nati 2 volte. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Amici per la pelle, trama e cast del film stasera 9 aprile 2023 su Rai1

Tratto da una storia vera, il film in onda stasera 9 aprile si concentra dunque sulle vicende di Filippo (Filippo Laganà). Giovane di soli 20 anni e pieno di vita, è il figlio del comico Rodolfo (Massimo Ghini) e della moglie Antonella (Nancy Brilli), con cui si reca a New York per una vacanza assieme alla fidanzata. Un pomeriggio, durante una camminata nella Grande Mela, avverte dei forti dolori addominali. La pancia inizia a gonfiarsi e il volto a ingiallirsi, tanto che si rende necessario un immediato rientro in Italia. Viene ricoverato d’urgenza e il responso dei medici non lascia dubbi. Filippo ha la malattia di Wilson e ha bisogno di un trapianto del fegato.

Il chirurgo (Gianfranco Jannuzzo) esegue l’operazione con successo e Filippo può tornare pian piano a vivere la sua vita di tutti i giorni. Sarà però solo l’inizio di una lunga odissea che lo porterà a prendere via via decisioni importanti, che lo obbligano a mettere da parte molte sue passioni. Grazie alla sua grande voglia di vivere e al legame con i suoi genitori, ritrova presto il sorriso e supera ogni difficoltà con maggiore forza. Dopo la tempesta infatti, Filippo riesce a riprendere in mano la sua vita, possibile solo grazie a un ignoto donatore. Un rapporto che, a modo suo, renderà i due amici per la pelle. Nel cast anche Giampiero Ingrassia nei panni di un agente e Milena Miconi in quelli di una zia del protagonista.

Amici per la pelle, 5 curiosità sul film stasera 9 aprile 2023 su Rai1

Amici per la pelle, di quale malattia soffre Filippo Laganà

Durante il suo viaggio a New York con mamma e fidanzata, Filippo Laganà ha scoperto di avere la malattia di Wilson. Si tratta di una malattia genetica molto rara che si verifica per un accumulo eccessivo di rame all’interno dell’organismo. Gli effetti, come ha potuto vivere Laganà sulla propria pelle, sono riscontrabili soprattutto sul fegato e sul cervello. «Il mio fegato era una pietra, gli organi in pappa», ha detto lo stesso interprete a I Fatti Vostri. «Non ho mai avuto paura, se non dopo la fine di tutto».

Amici per la pelle, gli altri film dell’attore protagonista

Classe 1994, Filippo Laganà era già apparso al cinema prima di raccontare al mondo la sua esperienza. Nel 2016 aveva infatti recitato in Miami Beach, film di Carlo Vanzina in cui ha interpretato Luca, uno studente romano in viaggio con il padre (Max Tortora). Qui incontra Valentina (Camilla Tedeschi), di cui si innamora, mentre il padre inizia a frequentarne la madre, Olivia (Paola Minaccioni).

Amici per la pelle, chi è il padre e famoso comico Rodolfo

Filippo Laganà è figlio di Rodolfo, comico italiano che ha studiato nell’accademia di Gigi Proietti. Fondatore del gruppo di cabarettisti La Zavorra, di cui facevano parte anche Giorgio Tirabassi e Massimo Wertmuller, ha diviso la sua carriera fra teatro e grande schermo. Dal 2015 soffre di sclerosi multipla e, nonostante un costante aggravamento della malattia, non ha mai abbandonato la carriera da interprete.

Amici per la pelle, gli altri lavori del regista di Lallo

Regista del film è Pierluigi di Lallo, attore che ha iniziato la sua carriera sui palcoscenici dei teatri. Amici per la pelle è il suo terzo lavoro da regista per la televisione dopo Ambo e Nati 2 volte con Fabio Troiano. In quest’ultimo hanno recitato anche Francesco Pannofino, Rosalinda Celentano e Gabriele Cirilli.

Amici per la pelle, le location delle riprese per il film

Location principale per le riprese del film è la città di Roma, dove si svolge la maggior parte delle vicende. Per quanto riguarda l’aeroporto di New York, la troupe non ha spostato il cast negli States, ma ha girato all’interno dello scalo d’Abruzzo, a Pescara.