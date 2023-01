Amici 22, caso noce moscata: cos’è successo la notte di Capodanno

«I professori hanno avuto un video in visione, ma per rispetto del pubblico e dei ragazzi non sarebbe mai andato in onda». Così Maria De Filippi parla ad Amici 22 di quanto avvenuto la notte di Capodanno con la noce moscata. Ci sarebbero state due eliminazioni e un ex concorrente sarebbe rientrato. Cosa è successo?

Amici 22, Capodanno e noce moscata

La registrazione della puntata è dell’11 gennaio, ma andrà in onda il prossimop 15 gennaio. Sei concorrenti – Wax, Tommy Dali, NDG, Maddalena, Valeria e Samu – avrebbero sniffato della noce moscata secondo il Twitter Amici News in un tweet si leggerebbe: «Mi hanno appena scritto in privato, una fidanzata di un fratello di.. vabbè lasciamo stare.. Teoria sulla noce moscata confermata, più si sono sentiti pure male dopo. Sembra innocua ma provoca allucinazione, inoltre stanno anche in punizione, sono senza telefono da una settimana già».

La voce di corridoio non sarebbe al momento confermata, anche perché non si capirebbe come mai la produzione sembrerebbe non essersene accorta fino al 6 gennaio, cioè qualche giorno dopo. Maria De Filippi non avrebbe detto di più sulla vicenda. Un’altra teoria che gira sul Web è che i ragazzi abbiano eseguito atti di vandalismo dopo qualche bicchiere di troppo.

Gli effetti della noce moscata

Se assunta in dose superiore ai 2-8 grammi, la spezia può causare febbre, nausea, vomito, eccitazione nervosa e gravi disturbi psichici. Ingerire dai 20 ai 25 grammi può causare anche un’overdose secondo gli esperti. Dosi elevate possono portare a deliri, allucinazioni, ansia e paranoie.

Questi sintomi dipendono dal fatto che nella noce moscata ci sono sostanze come la miristicina e l’elemicina, che hanno la stessa struttura a livello chimico delle anfetamine e con effetti simili all’LSD. L’uso della spezia in cucina non dà alcun problema, perché per insaporire basta un uso davvero limitato.