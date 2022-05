Amici 21, stasera su Canale 5 la finale: concorrenti e pronostici

È l’ora della resa dei conti. Dopo battaglie e sfide a colpi di coreografie ed esibizioni, è arrivato il momento di conoscere il nome del vincitore di Amici 21, talent show con la conduzione di Maria De Filippi. Stasera 15 maggio, alle 21,30 su Canale 5, andrà infatti in onda la finale della nuova edizione che eleggerà il nuovo campione. La puntata si svolge occasionalmente di domenica per la presenza, ieri sera, della finale dell’Eurovision Song Contest. Mediaset, per evitare di perdere lo share inevitabilmente convogliatosi sul primo canale di viale Mazzini, ha dunque preferito cambiare il suo palinsesto. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Gli EP dei finalisti di #Amici21 sono disponibili su tutti gli store fisici e digitali! PRE-ORDINALI ORA, clicca QUI https://t.co/mP0i46RgT5 pic.twitter.com/OPxAW5ZoZ6 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 13, 2022

Amici 21: finalisti, squadre e coach della finale stasera 15 maggio 2022 su Canale 5

La finale di Amici 21 vedrà sfidarsi sei concorrenti a caccia della vittoria finale. Come ogni anno ci saranno prima i vincitori per le due categorie di danza e canto e, solo al termine della serata, la proclamazione del nuovo campione assoluto. Per quanto riguarda il ballo a contendersi la vittoria ci saranno Michele, in squadra con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, e Serena, che avrà come coach Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Quattro invece gli aspiranti campioni per la categoria di canto. Saranno Luigi, che come Michele vanta in squadra Celentano e Zerbi, e Albe, accompagnato da Anna Pettinelli e Veronica Paparini. Spazio anche a Sissi e Alex, entrambi in squadra con Cuccarini e Todaro.

Amici 21, come votare e chi sono i favoriti per la vittoria

Il campione di Amici 21 porterà a casa il montepremi finale da 150 mila euro, ma per farlo dovrà fare breccia nei cuori dei telespettatori. Vero giudice della serata sarà infatti il pubblico che esprimerà le proprie preferenze tramite smartphone o pc. Sarà possibile votare da mobile al numero 477.000.1 oppure sul sito di Witty Tv previa registrazione. Spazio anche ai voti sull’app di Mediaset Play da dispositivi Android, iOS e Huawei oltre che da Smart Tv e decoder abilitati. Oltre al televoto, importante sarà la risposta dei tre giudici di Amici 21. Al tavolo ci saranno infatti il conduttore e ballerino Stefano de Martino, il cantante dei The Kolors Stash Fiordispino e il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Non mancheranno ovviamente gli ospiti, tra cui Nino Frassica. Il comico siciliano infatti porterà in scena l’ultima puntata della sua esilarante rubrica Amici Senior.

Intanto sui social si susseguono i pronostici, tra favoriti o potenziali outsider. Stando ai rumors online, il vincitore assoluto di Amici 21 sarà un cantante, molto probabilmente Luigi o Alex. Entrambi infatti hanno raggiunto più del 30 per cento di pubblico già nelle precedenti esibizioni, quindi potrebbero accrescere i fan ora che la cerchia si restringe. Difficile la decisione su chi possa prevalere nella categoria della danza: lo storico sembra favorire Michele su Serena, ma la finale potrebbe riservare grandi sorprese.