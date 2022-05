Anticipazioni Amici 21 – Il Serale, stasera su Canale 5: gli ospiti dell’ottava puntata

È tempo di semifinale per i ragazzi della 21esima edizione di Amici, in onda questa sera, sabato 7 maggio 2022 alle 21.25 su Canale 5. Ormai arrivati al giro di boa, cantanti e ballerini dovranno dare il massimo nella sfida che, al netto di tre manche, li porterà a scoprire chi farà parte dei fantastici cinque che si giocheranno la finalissima e chi, invece, sarà costretto a fare le valigie a un passo dal traguardo.

Amici 21 – Il Serale: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Amici 21- Il Serale: le squadre e i coach

Delle tre squadre nate all’inizio del serale, sono ormai rimasti sette superstiti. Per il team di Veronica Peparini e Anna Pettinelli sognano la finale il ballerino Dario Schirone e il cantante Albe. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, invece, puntano tutto sul cantante Luigi Strangis e sul ballerino Michele Esposito. Infine, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro faranno di tutto per portare fino al traguardo le loro tre teste di serie: i cantanti Sissi e Alex e la ballerina Serena Carella. Una volta estratto a sorte il nome della squadra che scenderà per prima in campo, toccherà ai coach scegliere i rivali da battere e le prove da schierare per assicurarsi la vittoria.

Amici 21- Il Serale: i giudici

Come ormai da sette puntate a questa parte, sono tre i giudici chiamati a valutare le performance canore e le coreografie proposte dai concorrenti: il frontman dei The Kolors Stash Fiordispino, il principe Emanuele Filiberto di Savoia e il conduttore napoletano Stefano De Martino.

Amici 21- Il Serale: tutti gli ospiti della semifinale

A calcare il palco di Amici in una serata così importante saranno due ospiti di eccezione: l’attore siciliano Nino Frassica, ormai habitué della trasmissione, con una nuova puntata del suo esilarante format Amici Senior, e il cantautore Marco Mengoni, pronto a dilettare il pubblico con il suo ultimo singolo, No stress.

Amici 21 – Il Serale: dove guardare il programma

Oltre che sul canale 5 del digitale terrestre e 105 di Sky, il serale di Amici 21 è disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.