Anticipazioni Amici 21 – Il Serale, stasera su Canale 5: gli ospiti della settima puntata

Per i concorrenti della 21esima edizione di Amici la gara sta per arrivare al giro di boa e accaparrarsi un posto nella rosa dei cinque finalisti è l’unico obiettivo da raggiungere. In attesa di scoprire chi riuscirà ad arrivare a un passo dal podio, questa sera, sabato 30 aprile 2022 alle 21.25 su Canale 5, i talenti si sfideranno a colpi di canzoni e coreografie, mettendo in piedi uno spettacolo straordinario che, al netto delle tre manche, si concluderà con un ballottaggio e un’eliminazione.

Amici 21 – Il Serale: cosa sapere sulla settima puntata del programma in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Amici 21 – Il Serale: le squadre e i coach

L’originaria formazione delle tre squadre protagoniste del serale è, ormai, soltanto un ricordo. Mentre Anna Pettinelli e Veronica Peparini cercano di tenersi strette gli ultimi due ragazzi rimasti, il ballerino Dario Schirone e il cantante Albe, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro sembrano essere quasi invincibili con ben quattro concorrenti, i cantanti Sissi e Alex e i ballerini Nunzio Stancampiano e Serena Carella. Poco numeroso ma combattivo al punto giusto, invece, il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che ripone tutte le sue chance di vittoria sul cantante Luigi Strangis e sul ballerino Michele Esposito. Una volta pescata la busta con il nome del gruppo che darà il via alle danze, toccherà ai coach scegliere il rivale da affrontare e schierare le esibizioni migliori per batterlo.

Amici 21 – Il Serale: chi sono i giudici

Il destino dei concorrenti del talent è tutto nelle mani del trio di giudici che, già nella scorsa edizione, ha dato prova di preparazione e sensibilità: il conduttore Stefano De Martino, il cantante dei The Kolors Stash Fiordispino e il principe Emanuele Filiberto di Savoia.

Amici 21 – Il Serale: tutti gli ospiti della puntata

A calcare il palcoscenico saranno due ospiti di eccezione: il comico siciliano Nino Frassica, che proporrà nuovamente la sua rubrica Amici Senior, e il rapper Ghali, che presenterà il singolo Fortuna, uno dei pezzi del suo nuovo lavoro discografico in uscita il 20 maggio.

Amici 21 – Il Serale: dove guardare il programma

Oltre che sul canale 5 del digitale terrestre e 105 di Sky, la settima puntata del serale di Amici 21 è disponibile in diretta streaming e on demand sull’app e sul sito di Mediaset Infinity.