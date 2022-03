Anticipazioni Amici 21 – Il Serale: squadre, giuria, ospiti, sfide della seconda puntata di stasera su Canale 5

Prosegue l’avventura del serale della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi, in onda questa sera, sabato 26 marzo 2022 alle 21.25 su Canale 5. Dopo gli ottimi ascolti della prima puntata, i ragazzi sono pronti a calcare nuovamente il palco e a incantare il pubblico con prove corali, coreografie ed esibizioni canore. Come la scorsa settimana, le squadre composte da allievi e professori si confronteranno attraverso una sfida distribuita su tre manche, il cui esito decreterà, di puntata in puntata, l’eliminazione di uno o due concorrenti fino ad arrivare alla finale, dove si scoprirà il vincitore del programma e quelli dei due circuiti, danza e canto.

Amici 21 – Il Serale: cosa sapere sulla seconda puntata in onda questa sera su Canale 5 alle 21.25

Amici 21 – Il Serale: le squadre e i coach

Come nelle edizioni precedenti, anche quest’anno le tre squadre si contenderanno la vittoria attraverso una serie di numeri inediti. A decidere quale gruppo inizierà la partita sarà la sorte. Una volta estratta la busta con il nome, i professori decideranno quale cantante o ballerino far partire. Gli schieramenti sono tre: da un lato Anna Pettinelli e Veronica Peparini, dall’altro Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro e, in mezzo, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Del primo team fanno parte i ballerini Dario Schirone e John Erik De La Cruz (rimasti solo in due dopo l’eliminazione di Alice Del Frate) e i cantanti Albe e Crytical. Nel secondo, invece, troviamo i cantanti Sissi, Aisha e Alex e i ballerini Christian Stefanelli, Serena Carella e Nunzio Stancampiano. Infine, nel terzo, ci saranno i cantanti Calma, Luigi Strangis ed LDA e i ballerini Carola Puddu, Michele Esposito e Leonardo Lini, in sei dopo l’addio di Giò Montana.

Le squadre Cuccarini-Todaro, Pettinelli-Peparini e Zerbi-Celentano sono prontissime per la prima puntata del Serale di #Amici21! Voi per chi farete il tifo? Vi aspettiamo tutti DOMANI in prima serata su Canale 5 📣 @AmiciUfficiale pic.twitter.com/HZ2HOoeUD8 — Witty TV (@WittyTV) March 18, 2022

Amici 21 – Il Serale: la giuria

Riconfermata anche la giuria che, come per la stagione 2020/2021, vede in prima linea Emanuele Filiberto di Savoia, Stash Fiordispino, frontman dei The Kolors e il conduttore napoletano Stefano De Martino. Toccherà a loro scegliere di volta in volta la performance più convincente e determinare l’esito dei ballottaggi che decideranno chi rimane in gioco e chi, invece, deve ritornare a casa.

Amici 21 – Il Serale: Irama e Nino Frassica ospiti della serata

Nella seconda puntata, lo studio di Amici vedrà il ritorno di due ospiti d’eccezione: Nino Frassica, che proporrà nuovi, esilaranti interventi comici e Irama, reduce dalla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore si esibirà nuovamente sul pezzo presentato alla kermesse, Ovunque sarai, grazie al quale De Filippi gli consegnerà il tanto ambito disco di platino.