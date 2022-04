Anticipazioni Amici 21 – Il Serale, stasera su Canale 5: gli ospiti puntata

L’avventura dei ragazzi della 21esima edizione di Amici è quasi agli sgoccioli ed è arrivato il momento di impegnarsi al massimo per arrivare fino in fondo e, perché no, ambire anche al gradino più alto del podio. In attesa di scoprire il nome del vincitore, questa sera, sabato 23 aprile 2022 alle 21.25 su Canale 5, cantanti e ballerini si confronteranno ancora una volta con spettacolari coreografie, inediti e straordinarie prove comparate, in una sfida che, al netto delle tre manche previste, porterà tre di loro al ballottaggio finale e a un’eliminazione definitiva.

Amici 21 – Il Serale: cosa sapere sulla sesta puntata del programma in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Amici 21 – Il Serale: le squadre e i coach

Dopo cinque sfide, le tre squadre al centro del programma si sfaldano sempre di più: quella di Anna Pettinelli e Veronica Peparini prova a resistere con gli ultimi due superstiti, il cantante Albe e il ballerino Dario Schirone; quella di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, invece, fa affidamento sui cantanti Sissi e Alex e sui ballerini Serena Carella e Nunzio Stancampiano e, infine, quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi tenterà di difendersi schierando il ballerino Michele Esposito e i cantanti LDA e Luigi Strangis. Come ogni settimana, a decidere chi inizierà la gara sarà la sorte: Maria De Filippi farà scegliere a uno dei giudici una delle tre buste contenenti il nome dei tre team. Quello estratto sceglierà il rivale e, da quel momento, toccherà ai performer non deludere le aspettative della giuria e portare a casa il punto.

Amici 21 – Il Serale: la giuria

Fedele alla formazione dello scorso anno, Maria De Filippi ha voluto nuovamente come giudici il conduttore Stefano De Martino, il cantante Stash Fiordispino e il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Spetterà a loro valutare le performance degli allievi della scuola e decidere chi merita di rimanere e chi, invece, deve fare i bagagli e abbandonare l’avventura.

Amici 21 – Il Serale: tutti gli ospiti della serata

Tra gli ospiti della sesta puntata del talent, oltre a Nino Frassica e alla sua esilarante rubrica Amici Senior, Stash si spoglierà delle vesti di giurato e tornerà sul palco per esibirsi con la sua band, i The Kolors, pronti a far scatenare il pubblico sulle note del loro ultimo inedito, Blackout.