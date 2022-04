Anticipazioni Amici 21 – Il Serale: squadre, giuria, ospiti e sfide della terza puntata

È tutto pronto per il terzo appuntamento con Amici 21 – Il Serale in onda questa sera, sabato 2 aprile 2022, alle 21.25 su Canale 5. Come ogni settimana, cantanti e ballerini calcheranno il palcoscenico tra luci e straordinarie scenografie per dare prova del loro talento e portare a casa più punti possibili nella sfida divisa in tre manche, il cui esito decreterà, di puntata in puntata, l’eliminazione di uno o due concorrenti. Fino ad arrivare alla finalissima, che incoronerà il vincitore del talent e quelli dei due circuiti, canto e danza.

Amici 21 – Il Serale: cosa sapere della terza puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Amici 21 – Il Serale: le squadre e i coach

A contendersi la vittoria attraverso prove corali, coreografie ed esibizioni canore saranno tre squadre: quella di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, quella di Anna Pettinelli e Veronica Peparini e quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Della prima fanno parte i ballerini Serena Carella e Nunzio Stancampiano e i cantanti Sissi, Aisha e Alex. Nel secondo team, invece, figurano i ballerini John Erik De La Cruz e Dario Schirone e i cantanti Albe e Crytical. L’ultimo, invece, punta tutto sui cantanti LDA e Luigi Strangis e sui ballerini Carola Puddu, Michele Esposito e Leonardo Lini. Prima di ogni partita, Maria De Filippi estrarrà una busta: il primo nome designerà la squadra che dovrà aprire le danze e, a sua volta, scegliere gli avversari da battere. Quattro, fino a ora, gli eliminati: Alice Del Frate, Giò Montana, Calma e Christian Stefanelli.

Amici 21 – Il Serale: la giuria

Come l’anno scorso, in giuria rimangono schierati Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash Fiordispino. Soltanto per questa puntata, tuttavia, il frontman dei The Kolors sarà assente perché risultato positivo al Covid. Lo sostituirà l’attrice romana Sabrina Ferilli che, assieme ai colleghi, avrà il compito di valutare le singole performance, scegliere le migliori e determinare l’esito dei ballottaggi utili a selezionare i concorrenti da eliminare e quelli che, invece, proseguono la corsa.

Amici 21 – Il Serale: tutti gli ospiti della serata

Nella terza serata, lo studio di Amici accoglierà il comico siciliano Nino Frassica, che proporrà un nuovo repertorio di sketch coi suoi Amici Senior, l’immancabile disturbatore di Tu si que vales Giovannino e il cantautore Fabrizio Moro che, dopo l’esperienza sanremese, riproporrà il suo ultimo brano Sei tu.