Anticipazioni Amici 21- Il Serale, stasera su Canale 5: squadre, coach, giudici e ospiti

È tutto pronto per l’inizio della fase serale della 21esima edizione di Amici, in onda a partire da stasera, sabato 19 marzo 2022, alle 21.20 su Canale 5. Il talent show condotto da Maria De Filippi entra nel vivo e i ragazzi che sono riusciti a conquistare un posto in una delle tre squadre in gioco sono pronti a esibirsi sul un palco. Si sfideranno tra coreografie, cover e prove corali. Di puntata in puntata, l’esito delle tre manche decreterà l’eliminazione di uno o due concorrenti fino ad arrivare alla finalissima, dove verrà incoronato il vincitore del programma e i campioni dei due circuiti, canto e danza. L’anno scorso la vittoria andò alla ballerina Giulia Stabile.

Amici 21 – Il Serale: cosa sapere sul programma in onda questa sera su Canale 5 alle 21.25

Amici 21 – Il Serale: le squadre e i coach

Il meccanismo del programma vedrà le tre squadre sfidarsi per conquistare la vittoria attraverso un repertorio di esibizioni inedite. A decidere quali schierare saranno i professori, accoppiati tra loro e alla testa di tre team: quello guidato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, quello di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro e, infine, quello di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Del primo fanno parte i ballerini Dario Schirone, Alice Del Frate e John Erik De La Cruz e i cantanti Albe e Crytical. Le teste di serie del secondo, invece, sono i cantanti Alex, Aisha e Sissi e i danzatori Christian Stefanelli, Serena Carella e Nunzio Stancampiano. Infine, nel terzo ci saranno i ballerini Leonardo Lini, Michele Esposito e Carola Puddu e i cantanti Calma, Gio Montana, LDA e Luigi Strangis.

Amici 21 – Il Serale: la giuria

Come per la scorsa stagione, anche quest’anno la giuria sarà formata dal conduttore napoletano Stefano De Martino, il frontman della band The Kolors Stash Fiordispino ed Emanuele Filiberto di Savoia. Toccherà a loro valutare le performance e stabilire l’esito dei ballottaggi fino ad arrivare a individuare chi dovrà fare le valigie e mettere un punto all’avventura.

Amici 21 – Il Serale: gli ospiti della prima puntata

Nella prima puntata, a calcare il palcoscenico di Amici saranno due ospiti speciali: la cantautrice Elisa, vecchia conoscenza della trasmissione e reduce dal 72esimo Festival di Sanremo, dove si è classificata seconda con il brano O forse sei tu e il comico siciliano Nino Frassica, storico protagonista di Don Matteo, prossimamente in onda su Rai 1 con gli episodi della nuova stagione.