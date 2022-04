Anticipazioni Amici 21 – Il Serale: squadre, giudici, ospiti e sfide della quarta puntata

Manca poco alla quarta puntata di Amici 21 – Il Serale in onda questa sera, sabato 9 aprile 2022, alle 21.25 su Canale 5. I ragazzi rimasti in gara ritornano a esibirsi sul palcoscenico, proponendo coreografie, cover, inediti ed entusiasmanti prove corali per convincere i giudici e accumulare punti nella sfida in tre manche che si concluderà con l’eliminazione di due concorrenti. Chi verrà nominato dalla squadra vincente e non riuscirà a superare il ballottaggio, arriverà alla sfida finale: è lì che dovrà dare il tutto per tutto per proseguire l’avventura e continuare a sognare la finalissima, la fine di un viaggio di oltre nove mesi che si concluderà con la proclamazione del vincitore del talent e dei campioni dei due circuiti, danza e canto.

Amici 21 – Il Serale: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera su Canale 5 alle 21.25

Amici 21 – Il Serale: le squadre e i coach

Tre le squadre che, di sabato in sabato, si sfidano a suon di coreografie e performance canore: quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, quella di Anna Pettinelli e Veronica Peparini e quella di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Nella prima spiccano i cantanti Luigi Strangis e LDA e i danzatori Michele Esposito e Carola Puddu. Nella seconda, invece, le teste di serie sono i cantanti Albe e Crytical e il ballerino Dario Schirone. Infine, l’ultimo team fa affidamento sui cantanti Aisha, Alex e Sissi e sui ballerini Nunzio Stancampiano e Serena Carella. Una volta estratta la busta, Maria De Filippi annuncerà il nome della squadra che dovrà iniziare e, a sua volta, scegliere i rivali con cui confrontarsi.

Amici 21 – Il Serale: i giudici

A valutare le esibizioni e decidere chi tra i talenti salvare e chi mandare al ballottaggio sarà, come l’anno scorso, il trio formato dal conduttore ed ex ballerino Stefano De Martino, dal principe Emanuele Filiberto di Savoia e dal frontman dei The Kolors, Stash Fiordispino.

Amici 21 – Il Serale: tutti gli ospiti della serata

Nella quarta serata, ritroveremo nello studio di Amici il comico siciliano Nino Frassica, pronto a far divertire il pubblico con un nuovo repertorio di gag e il giovane cantautore Sangiovanni, vincitore del circuito canto della 20esima edizione del programma e tra le promesse più interessanti del panorama musicale contemporaneo. Reduce dalla 72esima edizione del Festival di Sanremo, che ha concluso con un quinto posto grazie al brano Farfalle, canterà due nuovi inediti tratti dal suo ultimo album, Cadere Volare, uscito venerdì 8 aprile: Cielo dammi la luna e Cortocircuito.