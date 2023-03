Amici 2022, i giudici del serale saranno Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè

Rivoluzione nella giuria di Amici di Maria De Filippi nell’edizione serale. La conduttrice e gli autori puntano su tre volti molto conosciuti al piccolo schermo. I nuovi giudici saranno Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré. Ancora non sono stati ufficializzati gli studenti che potranno accedere alla fase successiva del format.

I giudici del serale di Amici 2022

Il 18 marzo partirà il serale del talent show con una grandissima novità, una giuria tutta nuova. In attesa di conoscere i concorrenti del programma, sono infatti stati fatti ufficialmente i nomi dei giudici. Dopo due anni consecutivi Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia lasceranno il programma di Maria De Filippi e verranno sostituiti dai tre nuovi volti. Il primo, Cristiano Malgioglio, è stato ingaggiato come giudice nel serale dopo aver giudicato alcune prove negli speciali domenicali. Il paroliere non è nuovo a questo ruolo, ricoperto a Tale e Quale Show dal 2021.

Anche Michele Bravi è stato già tutor in passato e a sua volta concorrente di un reality: 10 anni fa aveva infatti partecipato e vinto X Factor. Infine Giuseppe Giofrè è un ballerino lanciato proprio da Amici nel 2012, quando si aggiudicò il settore danza, e danzatore ormai di fama internazionale.

Ancora da definire i concorrenti

Come anticipato, l’appuntamento con la prima puntata del serale è per sabato 18 marzo 2023. Ancora non si conoscono però i nomi dei concorrenti che verranno definiti, come sempre, durante i daytime della settimana. Presto verrà dunque annunciata anche la divisione in squadre. Al momento solo cinque si sono aggiudicati la maglia d’oro: Angelina Mango, Ramon, Gianmarco, Isobel e Maddalena, tutti ammessi al serale. Per tutti gli altri, invece, la gara è ancora aperta.