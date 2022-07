Amiche da morire stasera su Nove: trama, cast e 5 curiosità sul film

Giorgia Farina dirige Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore e Claudia Gerini in Amiche da morire, stasera 11 luglio alle 21,30 su Nove. La trama vede protagoniste tre donne del meridione che dovranno mettere da parte le divergenze caratteriali per salvarsi la pelle. Coinvolte, loro malgrado in un omicidio, ricorreranno a ogni mezzo necessario per evitare la galera. Nel cast anche Vinicio Marchioni e Corrado Fortuna. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale di Nove e sulla piattaforma Discovery+.

In un piccolo paese che si affaccia sul mare di Sicilia vivono Crocetta (Sabrina Impacciatore), Olivia (Cristina Capotondi) e Gilda (Claudia Gerini). Sebbene si conoscano, evitano la compagnia reciproca poiché molto diverse per carattere e abitudini. Olivia vive con il marito Rocco (Tommaso Ramenghi), un pescatore del luogo di cui è follemente innamorata. Gilda si guadagna da vivere come prostituta, mentre Crocetta ha ormai una reputazione da iettatrice che le allontana ogni compagnia. Nonostante la vita matrimoniale vada bene, Olivia ha un forte sospetto che il marito la tradisca: per questo chiede aiuto a Gilda con cui inizia a indagare. Giungono così in una grotta, dove incontrano Crocetta in attesa di imbarcarsi per fuggire dalla Sicilia.

Improvvisamente, le tre sentono degli strani rumori che le attirano da un anfratto della caverna. Scoprono così che Rocco è membro di una banda di rapinatori pronta alla fuga dopo un grosso colpo. Olivia, rossa di rabbia, impugna un’arma per spaventarlo ma, dopo l’ennesimo insulto, lascia partire un colpo mortale. Spaventate per le conseguenze, le tre donne decidono di nascondere il corpo e tenere il bottino, aspettando la conclusione delle indagini. Provano così a condurre la solita vita, fingendosi all’oscuro di tutto, ma non hanno fatto i conti con i soci di Rocco che tornano per reclamare la loro fortuna. Su di loro si stringe anche la morsa del commissario di polizia Nico (Vinicio Marchioni), sempre scettico sulla loro innocenza.

Amiche da morire, 5 curiosità sul film stasera 11 luglio 2022 su Nove

Amiche da morire, le imitazioni del regista durante la lettura del copione

Il clima sul set è sempre stato allegro, come ha confermato la stessa regista Giorgia Farina. Nel corso delle interviste promozionali, la donna ha detto di aver dato vita a una simpatica burla con lo sceneggiatore Bonifacci. Durante la lettura del copione, i due si divertivano sempre a imitare le voci delle protagoniste.

Amiche da morire, le location della serie girata in Puglia

La pellicola si svolge interamente in un piccolo paese della Sicilia, tuttavia le riprese si sono svolte in Puglia. La troupe non ha mai fatto tappa sull’isola, girando soltanto in provincia di Taranto e Bari. Il set ha coinvolto infatti Monopoli, Polignano a Mare e Massafra.

Amiche da morire, la passione di Claudia Gerini per le arti marziali

Claudia Gerini interpreta nel film Gilda, una donna che si guadagna da vivere come prostituta. L’attrice, fra l’altro l’unica del cast a non conoscere il dialetto siciliano, ha detto però di condividere con il suo personaggio l’amore per le arti marziali. Da diversi anni, infatti, pratica taekwondo a livello amatoriale.

Amiche da morire, l’omaggio alla commedia noir inglese

Ambientazione e trama di Amiche da morire rientrano perfettamente nei canoni della commedia italiana. La regista Farina ha però dichiarato di aver voluto omaggiare la versione noir britannica, di cui è da sempre una grande estimatrice.

Amiche da morire, l’accoglienza al botteghino e le recensioni

Capace di incassare 1,8 milioni di euro al botteghino in tre settimane di programmazione, Amiche da morire ha ricevuto ottime recensioni da parte della critica. La cineasta Giorgia Farina ha ottenuto la nomination ai David di Donatello come “Miglior regista esordiente”, mentre assieme a Bonifacci si è aggiudicata il Globo d’oro per la “Miglior sceneggiatura”. Super Ciak d’oro per le tre attrici protagoniste, cui Cristiana Capotondi ha aggiunto anche il Premio Flaiano.