L’amica geniale 3 stasera su Rai1: anticipazioni dell’ultima puntata

L’attesa è finita, è tempo di scoprire il gran finale. Stasera 27 febbraio, alle 21,25 su Rai1, andranno in onda le ultime due puntate di L’amica geniale 3, basata su Storia di chi fugge e di chi resta, terzo romanzo della quadrilogia di Elena Ferrante. Nel cast Margherita Mazzucco e Gaia Girace, pronte a dire addio alla serie. Le due attrici infatti hanno già confermato che non torneranno nella quarta stagione, già in programma. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

L’amica geniale 3, trama e cast del finale di stagione stasera 27 febbraio 2022 su Rai1

Nel primo episodio di stasera, Ancora tu, il matrimonio di Elena Lenù (Margherita Mazzucco) è sempre più in crisi. Suo marito Pietro (Matteo Cecchi) infatti appare ogni giorno più distante e le riserva un trattamento più alla stregua di una serva che di una compagna di vita. Un giorno, però, alla sua porta suona Nino Sarratore (Francesco Serpico), prima cotta di Elena cui aveva dovuto rinunciare per sposare Pietro. I due uomini stringono subito amicizia e, dopo una prima giornata passata assieme, promettono di rivedersi in futuro. La notizia riaccende il cuore di Elena che, grazie alla felicità improvvisa, trova anche nuovi stimoli per tornare a scrivere.

L’ultima puntata de L’amica geniale 3, il cui titolo Chi fugge, chi resta riprende il nome del romanzo, porta Elena e Pietro a casa di Nino. L’uomo infatti intende presentare alla coppia i suoi familiari, condividendo con loro molto più di quanto si aspettassero. Nino trova anche il tempo di leggere il nuovo lavoro di Elena, confidandole anche le sue prime sensazioni e alcuni preziosi consigli. Durante la conversazione tuttavia scopre che Pietro non ha mai dato credito al romanzo di sua moglie. La notizia inasprisce il rapporto fra i due, che iniziano ad evitarsi con scuse subdole e insulti velati. Pietro però, con il suo comportamento, conferma soltanto i dubbi che sua moglie Elena ha riguardo al loro rapporto, nonché quelli che riguardano anche il vecchio amico Nino.

L’amica geniale, chi interpreterà Elena e Lila nella quarta stagione?

Gli episodi di questa sera segnano la fine della terza stagione de L’amica geniale, tuttavia non sarà l’ultima apparizione di Elena e Lila sul piccolo schermo. Rai Fiction, in collaborazione con HBO, ha già confermato la produzione di una quarta tornata di episodi con una grande novità. Non ci saranno infatti né Gaia Girace né Margherita Mazzucco, le due interpreti principali. Nel quarto romanzo, Storia della bambina perduta, infatti le due protagoniste avranno un’età ancora più matura, pertanto si rende necessario un recasting. Sebbene sia tutto ancora top secret, sui social, attraverso pagine dei fan e gruppi Facebook, è già partito il Toto-attori. In molti vorrebbero nella serie una fra Alba Rohrwacher e Serena Autieri nei panni di Elena, mentre per Lila circolano i nomi di Luisa Ranieri e Irene Maiorino, oltre a Serena Rossi.