Amerigo, chi è il marito di Gina Rovere accanto all’attrice da 28 anni

Il pubblico mainstream, soprattutto quello un po’ più agé, conosce molto bene Gina Rovere, attrice classe 1936 con alle spalle una lunga carriera che include diversi film al fianco di mostri sacri del cinema italiano come Totò e Roberto Benigni. Non tutti però sanno che da quasi 30 anni Rovere è sposata con un uomo di cui non si sa quasi nulla e le cui curiosità sono state raccontate nel corso di una recente intervista esclusiva concessa dalla coppia nel salotto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Chi è Amerigo, il marito di Gina Rovere

L’attrice è stata ospite della nota trasmissione della conduttrice di Rai 2 lo scorso marzo. Dopo una lunga chiacchierata riguardante tutti i suoi più importanti successi sul grande schermo, ha avuto anche la possibilità di parlare del più grande amore della sua vita. Il suo Amerigo (non è dato sapere il cognome) sta al suo fianco da quasi tre decenni (28 anni, per essere ancora più precisi) ed è molto più giovane di lei. Fra i due membri della coppia, più affiatata e innamorata che mai, passano infatti ben 23 anni.

Gina Rovere, proprio rispetto a questa differenza d’età con la sua “giovane” dolce metà ha commentato, scherzosamente: «Lui ha conquistato me. Me lo sono preso giovane, così dura di più!», facendo scoppiare Serena Bortone e i presenti in studio in una risata fragorosa. Nel corso dell’intervista di coppia, inoltre, i telespettatori hanno potuto scoprire qualche dettaglio in più su Amerigo, che a quanto pare ha vissuto una vita piuttosto avventurosa e che si è innamorato della moglie con il più classico dei colpi di fulmine.

Che lavoro fa

Al format Rai, il compagno di Rovere ha rivelato di aver lavorato negli ultimi 25 anni nel settore dell’alta sicurezza, ma ha anche confermato di essere stato un apprezzato modello e spogliarellista, un’attività molto diversa da quella attuale che ha svolto a New York quand’era molto più giovane.