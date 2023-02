American Assassin stasera su Rai2: trama, cast e 5 curiosità sul film

Azione e spionaggio in arrivo su Rai2. Stasera 8 febbraio alle 21.25 andrà in onda il film American Assassin, adattamento del primo e omonimo romanzo dello statunitense Vince Flynn. La trama si concentra su uno studente universitario che, dopo la morte della fidanzata in un attentato terrorista, entra nella Cia. Grazie agli insegnamenti di un veterano della Guerra Fredda, cercherà la sua vendetta ma finirà per dover salvare il mondo da un conflitto nucleare. Nel cast Dylan O’Brien, Michael Keaton e Taylor Kitsch. Alla regia invece Michael Cuesta, che per il piccolo schermo ha diretto episodi di True Blood, Dexter e City on a Hill. Visione disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

American Assassin, trama e cast del film stasera 8 febbraio 2023 su Rai2

La trama del film ha inizio con lo studente Mitch Rapp (Dylan O’Brien) in vacanza a Ibiza con la fidanzata Katrina (Charlotte Vega). Poco dopo averle chiesto di sposarlo, una cellula jihadista irrompe sulla spiaggia e inizia a sparare sui bagnanti. Il giovane se la cava con alcune ferite, mentre la ragazza muore. La narrazione fa un salto di 18 mesi e, nonostante abbia superato il dolore, Mitch non ha mai sopito il desiderio di farsi giustizia da sé. Sul web rintraccia il responsabile dell’attacco e, fingendo interesse per la jihad, si infiltra in una banda, arrivando persino in Libia per incontrarlo. Proprio mentre sta per compiere la sua vendetta, le forze speciali americane irrompono nella sala e uccidono tutti i terroristi.

Catturato dalla Cia, Mitch sopporta un interrogatorio di 30 giorni prima di ricevere una proposta dalla vicedirettrice Irene Kennedy (Sanaa Lahan). Potrà entrare in un’unità dell’agenzia sotto il comando dell’ex Navy Seal nonché veterano della Guerra Fredda Stan Hurley (Michael Keaton). Dovranno lavorare sotto copertura per sventare un gruppo di estremisti iraniani contrari all’accordo del governo con gli Usa sul nucleare. In azione potrà contare sul supporto di Annika (Shiva Negar), che non sa essere in realtà agente dei servizi segreti iraniani. Il loro primo obiettivo sarà un uomo che si fa chiamare Ghost (Taylor Kitsch), ex ufficiale della Marina creduto morto in missione e ora operativo sul mercato nero.

American Assassin, qualche curiosità sul film stasera 8 febbraio 2023 su Rai2

American Assassin, la saga di romanzi best seller

Il film in onda stasera adatta per il grande schermo il romanzo omonimo di Vince Flynn. Si tratta di uno dei 12 libri best seller negli Usa con protagonista Mitch Rapp, ogni volta alle prese con una missione diversa. Lo scrittore è morto nel 2013 ad appena 47 anni per un tumore alla prostata con cui lottava dal 2011.

American Assassin, la scelta oculata di Dylan O’Brien

Nei panni del protagonista c’è Dylan O’Brien, celebre per aver interpretato Stiles Stilinski nella serie Teen Wolf, suo debutto televisivo, e Thomas nella trilogia cinematografica Maze Runner. Il giovane attore ha superato la concorrenza di altre star più rinomate di lui, da Chris Hemsworth a Gerard Butler in quanto la sua età avrebbe consentito di dare vita a un lungo franchise. Gli scadenti risultati del film al botteghino hanno però fatto tramontare il progetto.

American Assassin, nel cast anche gli stuntman di Batman

Gran parte delle scene di azione nel film fanno uso di controfigure. Per quanto riguarda Michael Keaton, nei ciak pericolosi recita al suo posto Buster Reeves, maestro e campione di arti marziali. Si tratta dello stesso stuntman che ha eseguito, fra le altre, tutte le acrobazie al posto di Christian Bale nella trilogia di Batman di Nolan.

American Assassin, critica e incassi al botteghino

Il film di Cuesta non ha convinto la critica, come dimostrano i dati insoddisfacenti su Rotten Tomatoes. La pellicola vanta appena il 35 per cento di recensioni professionali positive, con votazione media di 4.7 su 10. Sotto le aspettative anche gli incassi, che al botteghino internazionale hanno di poco superato i 67 milioni di dollari. Una cifra troppo bassa se rapportata ai 33 milioni di budget iniziale, promozione esclusa.

American Assassin, i dubbi di Michael Keaton

La star di Hollywood Michael Keaton veste invece i panni della spia nonché veterano dell’esercito americano Hurley. Durante la promozione del film, l’attore ha detto di aver superato numerosi dubbi prima di accettare la parte. Il personaggio infatti, come conferma Imdb, cozzava molto con i suoi ideali liberali, ma dopo una lettura approfondita dei romanzi ha cambiato idea.