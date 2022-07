Amedeo Ricucci, chi era l’inviato di guerra della Rai morto a 63 anni

Il giornalista Rai Amedeo Ricucci, inviato di guerra che aveva seguito i più importanti conflitti degli ultimi vent’anni, è morto a 63 anni lunedì 11 luglio 2022. Da tempo lottava contro un feroce tumore al fegato. Ecco chi era Amedeo Ricucci e a quali eventi ha assistito.

Chi era Amedeo Ricucci?

Amedeo Ricucci è stato un giornalista Rai, inviato di guerra noto per aver seguito i conflitti più rilevanti degli ultimi vent’anni. Corrispondente per Professione Reporter, Mixer, TG1 e La Storia siamo noi, ha riportato notizie, tra gli altri, dal Kosovo, dall’Afghanistan, dall’Iraq.

Nel corso della sua carriera ha assistito e vissuto in prima persona a drammatici eventi. Nel 1994 era in Somalia con Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, in seguito brutalmente uccisi. Era presente anche al momento dell’assassinio del fotografo del Corriere della Sera, Raffaele Ciriello, avvenuta a Ramallah nel 2002.

Nel 2013 è stato sequestrato in Siria, assieme ad altri tre giornalisti italiani ad opera del Fronte al-Nusra, un gruppo armato jihadista passato in quei giorni all’ISIS. I quattro furono liberati dopo 11 giorni dopo che era stato mantenuto il silenzio stampa per tutta la durata del sequestro.

Che malattia aveva il giornalista?

Amedeo Ricucci soffriva da tre anni di tumore al fegato. Nonostante la lotta alla malattia, continuava a svolgere il suo lavoro. Poco prima della sua pianta scomparsa, si trovava infatti in un albergo di Reggio Calabria, intento a realizzare uno speciale sulla ‘Ndrangheta per il TG1. Allora si sarebbe accasciato per un malore che gli è stato fatale.

Deceduto all’età di 63 anni, lo storico inviato di guerra nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali tra cui il Premio Javier Valdez e il Carlo Azeglio Ciampi La schiena dritta. E anche oggi in molti esprimono cordoglio per la morte del famoso giornalista.

Il ricordo dei colleghi

“Amedeo Ricucci ci ha lasciato, inviato per definizione, orgoglio del servizio pubblico. Nonostante la malattia che lo tormentava da tempo ha lavorato fino alla fine cercando storie non solo in quei Paesi lontani e pericolosi, che conosceva benissimo, ma anche nella sua Calabria, dove si è spento“, il ricordo dell’Usigrai.

“Dalla Palestina, dove fu testimone dell’uccisione di Raffaelle Ciriello, al suo sequestro, con altri colleghi, in Siria, Amedeo si è sempre battuto per essere dove accadevano le notizie e le storie che il servizio pubblico aveva il dovere di raccontare. Anche a rischio della propria vita. È una perdita per noi giornalisti e per la nostra azienda», prosegue l’esecutivo Usigrai, che «si stringe intorno ai suoi familiari e a suoi amici, ricordandolo anche come sindacalista agguerrito, in prima fila nella difesa dei diritti dei lavoratori“.

Nel frattempo, si aggiungono i tanti messaggi d’addio per Amedeo Ricucci. Amici e colleghi lo ricordano come uno dei più grandi professionisti del tempo: Giommaria Monti, autore di Rai Tre, Paride Leporace, la collega della Rai Cinzia Fiorato lo salutano su Facebook.