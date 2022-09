Amedeo Matacena, chi era l’ex deputato di Forza Italia morto a Dubai

Amedeo Matacena è venuto a mancare in seguito a un infarto a Dubai, dove si trovava da diversi anni. La morte dell’ex deputato di Forza Italia è stata confermata nel pomeriggio a Reggio Calabria dai suoi legali: Marco Tullio Martino, Enzo Caccavari e Renato Vigna. Il 59enne, dopo aver subìto l’infarto, è stato trasportato in urgenza all’ospedale, ma è deceduto poco dopo. L’uomo si trovava da 10 anni a Dubai dopo una condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Il padre – venuto a mancare nel 2003 – era presidente della Reggina Calcio e fondatore di una società di traghetti chiamata Caronte.

Amedeo Matacena, la condanna nel 2012

L’ex deputato era stato coinvolto nel maxi-processo Olimpia. Il tutto era partito da un’inchiesta della Dda di Reggio Calabria, che aveva evidenziato dei rapporti tra lui e alcune cosche della ‘ndrangheta. Eletto alla Camera nel primo governo Berlusconi (1994), l’uomo aveva deciso di recarsi a Dubai dopo la condanna definitiva. Nel Paese non c’è un accordo di estradizione, quindi poche settimane fa il Gip aveva revocato la condanna per il troppo tempo trascorso dai fatti contestati.

L’anno prossimo avrebbe potuto tornare in Italia perché la condanna si sarebbe definitivamente estinta. L’uomo era stato legato prima con l’annunciatrice Alessandra Canale. Sposato con Chiara Rizzo, una volta ottenuto il divorzio aveva risposato Maria Pia Tropepi.

La carriera politica

In politica, Amedeo Matacena è stato nei palazzi dal 1994 al 2011. Il caso più importante in cui era stato coinvolto era l’inchiesta Breakfast, in cui era accusato di intestazione fittizia di beni. In quell’inchiesta furono arrestati anche l’ex moglie Chiara Rizzo e l’ex ministro Claudio Scajola.

Durante la sua attività politica, ebbe spesso a parlare del lavoro del magistrato Enzo Macrì, le cui denunce furono sempre rimandate al mittente per l’insidacabilità delle opinioni del deputato davanti alle sedute parlamentari.