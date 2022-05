Ambra Angiolini, nuovo amore dopo Allegri: il bacio con un uomo misterioso

Dopo la fine della storia con Massimiliano Allegri, per Ambra Angiolini sembra arrivato il tempo per un nuovo amore: l’attrice, che svolgerà il ruolo di giudice ad X-Factor 2022, è stata immortalata mentre scambia un bacio con un uomo misterioso: chi potrebbe essere?

Il nuovo amore di Ambra Angiolini

A pubblicare gli scatti è stato il settimanale Diva e Donna, precisando che la frequentazione tra i due sarebbe iniziata da poco. Questo, infatti, quanto rivelato dalla rivista a corredo delle fotografie: “Ambra bacia un nuovo cavaliere. La conduttrice ha un nuovo amore, un uomo misterioso che frequenterebbe da poche settimane”. Le immagini mostrano i due mentre degustano un aperitivo in un locale romano per poi baciarsi e scambiarsi sguardi complici.

Dopo aver bevuto un drink, la coppia si è diretta verso l’abitazione di lei. La prima a varcare il portone è stata proprio Ambra, seguita dall’uomo che portava con sé due confezioni di acqua minerale. L’alchimia che sembra esserci tra loro potrebbe essere il segnale di una felicità ritrovata per l’attrice, lasciatasi con Max Allegri ad ottobre 2021 dopo quattro anni di relazione.

Ambra Angiolini, nuovo fidanzato: chi è?

Per il momento non è ancora nota l’identità del suo ipotetico nuovo amore. Diva e Donna non ne ha infatti riportato il nome parlando genericamente di “uomo misterioso”, ma a fare delle ipotesi su chi possa essere ci ha pensato La Nuova Sardegna.

Secondo il quotidiano si tratterebbe di Gianluca Roberto, romano trasferitosi ad Olbia qualche anno fa per svolgere la mansione di funzionario con ruoli dirigenziali al Cipnes, il Consorzio industriale del nordest della Sardegna. Conosciuto e stimato nel capoluogo gallurese e di qualche anno più giovane della Angiolini, avrebbe iniziato a frequentare la conduttrice tra Roma e Milano, i luoghi principali della vita privata e professionale di lei. Per il momento nessuno dei due è intervenuto per commentare il gossip.