Ambra-Allegri, storia d’amore al capolinea

Secondo gli ultimi rumor Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati. Non è la prima volta che si vocifera di una crisi tra i due, ma questa volta sembra essere finita per davvero: a sganciare la “bomba” è il settimanale Chi, che riporta la notizia di gossip in prima pagina. La coppia stava insieme dal 2017. «Max addio, con Allegri è finita», titola Chi. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, i due si sono allontanati dopo un’estate idilliaca, almeno quella vista attraverso le foto rubate dei paparazzi. In realtà, già lo scorso giugno c’erano state voci di frizioni nella coppia, che non si mostrava più in pubblico insieme. Poi Max e Ambra avevano passato le ferie in barca, tra l’isola d’Elba e la costiera amalfitana. Baci, abbracci, sorrisi, il tutto documentato dai fotografi.

Ambra-Allegri, lui ora vive a Torino

La situazione, spiega Chi, è cambiata radicalmente da quando Allegri, tornato sulla panchina della Juventus, si è stabilito di nuovo a Torino, città dove aveva già vissuto cinque anni nella sua precedente esperienza in bianconero. Ambra, invece, è rimasta a Milano: la distanza, insieme pare alla scoperta di un tradimento da parte dell’allenatore, avrebbe fatto precipitare la situazione. E pensare, che solo ad agosto, l’attrice aveva difeso il suo compagno dagli attacchi degli haters sui social network.

Ambra-Allegri, lei gossip nel gossip

«Dopo una lunga crisi, sembra che l’allenatore sia sparito», scrive Chi. Una notizia, ma nemmeno così eclatante considerando che nel 1992, un 24enne Allegri finì al centro della cronaca scandalistica per aver praticamente lasciato sull’altare la promessa sposa. L’attuale tecnico della Juventus è poi convolato a nozze due anni dopo, con un’altra donna da cui ha avuto la figlia Valentina: l’assenza di Ambra al matrimonio della ragazza aveva fatto rumore, alimentando voci di rottura, adesso sempre più forti. Gossip nel gossip, l’attrice in questo momento buio avrebbe trovato una spalla su cui piangere nell’ex marito Francesco Renga, «che sembra le sia stato vicino offrendole il suo appoggio», spiega Chi.