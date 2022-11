Ambra Angiolini lascia la casa di Pazzini

Ambra Angiolini potrebbe aver lasciato l’appartamento di Giampaolo Pazzini. Dopo la duplice denuncia social della moglie dell’ex calciatore di Samp, Fiorentina e Inter, Silvia Slitti, secondo quanto rivela The Pipol Gossip la show girl, attrice e conduttrice avrebbe abbandonato la casa. Si sarebbe chiusa così la vicenda legata alla scadenza del contratto d’affitto e alla permanenza di Ambra a casa Pazzini, con tanto di liti social, prime pagine dei giornali scandalistici e Tapiri d’Oro. Lo sfratto e il primo appello di Silvia Slitti risalgono a metà settembre mentre il secondo annuncio risale a un mese fa.

Ambra ha lasciato l’appartamento

Il contratto era stato firmato nel giugno 2021, quando Ambra Angiolini faceva ancora coppia con il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. L’accordo era di dieci mesi, con scadenza al 30 giugno del 2022. Al termine del contratto, però, Ambra e Allegri si erano già separati e per settimane la conduttrice è rimasta in casa, nonostante dovesse andar via. L’ha raccontato Silvia Slitti: «Gliel’ho affittata per 10 mesi nel 2021 per farle un favore e non è più voluta andare via. Adesso siamo dovuti passare per vie legali». E tramite gli avvocati aveva risposto anche Ambra: «Notizie riportate in modo distorto e inappropriato, ledono la privacy e l’onorabilità di Ambra Angiolini». Oggi sembra essersi conclusa la telenovela, dopo il secondo appello di un mese fa.

Silvia Slitti diceva che Ambra «Non ha vergogna»

Il 26 ottobre scorso, Silvia Slitti era tornata sull’argomento: «Comunque si, rispondo qua a tutti i vostri messaggi… sì è ancora a casa nostra. È una situazione folle. E sì è la verità. E sì non ha vergogna». Come si sia arrivati alla presunta pace di oggi non è dato saperlo. Intanto nessuna delle due donne ha confermato sui social la definitiva separazione dalla casa da parte di Ambra. L’ultimo posto di Silvia Slitti su Instagram è a New York, ma presto, anche su richiesta dei fan, non è escluso che possa tornare a parlare della vicenda.