Ambra Angiolini giudice di X Factor, ora è ufficiale: l’annuncio della cantante

Dopo aver condotto il concerto del Primo Maggio, Ambra Angiolini si prepara alla nuova avventura da giudice di X Factor: circolata come indiscrezione negli ultimi giorni, la sua presenza nel talent show è stata ora resa ufficiale da lei stessa.

Ambra Angiolini giudice di X Factor

Sul suo profilo Instagram ha infatti pubblicato un video con alcuni spezzoni del provino che ha sostenuto per ricoprire questo ruolo. A precederlo un altro filmato registrato a conferma già avvenuta che recita: “È andata così, ho chiuso gli occhi e l’ho pensato tantissimo. Ad un certo punto mi hanno chiamato davvero. Ho fatto il provino come è giusto che sia. Come quelli che vedrò io. Ho chiuso gli occhi e mi sono detta: “Vai, vai, vai”. Ho ricevuto quattro sì. X Factor arrivo“.

Anche l’account ufficiale del talent ha pubblicato una foto della conduttrice e attrice il seguente annuncio: “Ambra Angiolini giudice di X Factor 2022 è tutto ciò che serviva al vostro mercoledì. E giovedì. E venerdì. E sabato“. Tantissimi i commenti di supporto ricevuti da fan e colleghi, primo tra tutti Fedez che farà parte della giuria della prossima edizione del talent insieme a lei, da Nicola Savino a Georgia Luzi.

Ambra Angiolini giudice di X Factor: chi sono gli altri?

Dopo la conferma sua e del rapper milanese, resta ora da capire chi saranno gli altri due giudici del programma Sky. Secondo indiscrezioni, tra loro potrebbe esserci Dargen D’Amico, amico e collaboratore di Fedez che ha riscontrato molto favore da parte del pubblico dopo la sua partecipazione a Sanremo 2022. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, sarebbe stato lo stesso marito di Chiara Ferragni a volerlo fortemente nel quartetto.

Un altro nome che sta circolando è quello di Manuel Agnelli che, sempre secondo i rumors, sarebbe l’unico confermato dallo scorso anno.