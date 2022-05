Ambra Angiolini raggiunge Fedez: sarà giudice a X Factor 2022

«4 sì: X Factor, arrivo!». Un’entusiasta Ambra Angiolini raggiunge Fedez al tavolo della giuria del celebre programma mandato in onda da Sky: sarà lei una dei giudici per l’edizione 2022, che partirà il mese prossimo con le celebri auditions. Lo ha annunciato la stessa showgirl, ufficializzando ciò che già da settimane sembrava possibile. Una breve frase su Instagram per la celebre conduttrice lanciata da Non è la Rai, con un video in cui mostra parti del colloquio avuto con gli ideatori del programma il 17 marzo scorso. Al termine della clip, la gioia di Ambra, che ha già collezionato migliaia di like e commenti.

Ambra raggiunge Fedez: sarà giudice di X Factor 2022

Il racconto di come Ambra sia approdata a X Factor è affidato alla stessa conduttrice. Su Instagram, nel video che ha pubblicato sul proprio profilo, poi rilanciato su quelli del programma, spiega: «Ho chiuso gli occhi e l’ho pensato tantissimo. A un certo punto mi hanno chiamato davvero. Ho fatto il provino, com’è giusto che sia e come quelli che vedrò io, no? E ho detto: “Vai, vai, vai!”». Poi le immagini del provino, tra battute ed emozione. Infine l’urlo liberatorio. «Arrivo», conclude Ambra. Si tratta della seconda giudice ufficializzata dopo il grande ritorno di Fedez, alla sesta edizione personale dello show.

La giuria di X Factor 2022: con Ambra e Fedez forse Agnelli e Dargen D’Amico

Adesso manca l’altra metà della giuria. Dopo Fedez, la scelta di Ambra era stata anticipata da Dagospia, che ora rivela quali potrebbero essere gli altri due componenti a sedersi al tavolo di uno dei programmi più amati d’Italia. Sembra ormai quasi certa la conferma di Manuel Agnelli, che sarebbe l’unico a restare dall’ultima edizione. Il quarto e ultimo nome sarebbe quello di Dargen D’Amico. L’artista è stato uno delle rivelazione al grande pubblico dell’ultimo Sanremo, ma vanta una carriera musicale non indifferente e ha lavorato anche con Fedez. Sarà lui il quarto e ultimo giudice?