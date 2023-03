Ambra Angiolini: chi è il presunto nuovo fidanzato?

Ambra Angiolini sembra aver ritrovato l’amore, complice il set della nuova fiction che la vede coinvolta. Vediamo chi è il presunto nuovo fidanzato dell’attrice e cantante reduce dalla recente esperienza come giudice di X-Factor.

Chi è il presunto nuovo fidanzato di Ambra Angiolini

Il suo nome è Andrea Bosca e la scintilla con la Angiolini si sarebbe accesa durante il set di una fiction che i due avrebbero girato nei mesi scorsi, Protezione Civile. La serie è stata girata tra la primavera e l’estate 2022 alle Eolie, in Sicilia, per l’esattezza a Stromboli. Da quel momento i due sarebbero diventati inseparabili, pur costretti a vivere il proprio amore da “pendolari” dato che lei vive a Milano e lui a Roma. Proprio in un bar della stazione della Capitale sono stati paparazzati da Diva e Donna che, nell’ultimo numero, ha pubblicato alcuni scatti che li ritraggono in atteggiamenti inequivocabili.

Ambra indossa jeans e felpa e ha con sé molti bagagli, lui le accarezza il volto e le dà un bacio. Benché non sia arrivata alcuna conferma sulla neonata relazione sentimentale, tutto lascia pensare che Bosca sia la nuova fiamma dell’attrice. L’ultima storia d’amore attribuita a quest’ultima è stata quella con l’allenatore Massimiliano Allegri, relazione finita nel 2021.

Chi è Andrea Bosca

Classe 1980, Andrea Bosca è nato a Canelli in provincia di Asti. A 23 anni si è diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Torino. Da quel momento la sua carriera di attore è proseguita passo dopo passo, portandolo a raggiungere importanti traguardi sia televisivi che cinematografici. Tra i ruoli più importanti quello in Magnifica presenza o nella serie Pane e libertà, senza dimenticare quelli nel film Si può fare e in Romanzo Famigliare. Su Rai2 l’uomo è apparso nella produzione dal titolo La porta rossa.