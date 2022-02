Ambra Angiolini, chi è il nuovo compagno e chi sono i figli dell’attrice italiana?

Ambra Angiolini è un’attrice italiana di grande successo. Nata a Roma il 22 aprile 1977, ha fatto strada grazie al programma Non è la Rai. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Chi è il compagno di Ambra Angiolini? Scopriamolo insieme.

Chi è l’attrice di “Saturno Contro”

Ambra Angiolini è nata a Roma il 22 aprile 1977, sotto il segno zodiacale del Toro. Grazie al proprio talento per la danza, è riuscita ad approdare in televisione, in “Bulli e Pupe”, quando aveva appena 15 anni. Poi è passata a “Non è la Rai”, dove ha mostrato anche abilità canore. Nel 2006 ha debuttato al cinema con il film “Saturno Contro”. Da quel momento ha iniziato una carriera brillante, soprattutto sul grande schermo.

Chi è il compagno di Ambra Angiolini? Da ragazza Ambra ha cercato di tenere la sua vita sentimentale lontana dalle luci dei riflettori. Tuttavia, non sempre ci è riuscita. Nei primi anni 2000 ha conosciuto Francesco Renga, cantante di cui si è innamorata. I due sono stati insieme per ben 11 anni senza però sposarsi mai. Dall’unione, comunque sono nati due figli. Jolanda, nel gennaio 2004 e Leonardo, venuto al mondo a maggio 2006. La primogenita oggi è molto legata alla madre, tanto da difenderla pubblicamente e da fare con lei un tatuaggio. Nel 2015, comunque, la coppia ha vissuto un periodo di crisi e ha deciso di separasi. Dopo il fidanzamento con Francesco Renga, Ambra Angiolini si è legata sentimentalmente all’affascinante modello Lorenzo Quaglia. La relazione però è naufragata nel giro di poco tempo.