Ambra Angiolini e la casa occupata, i legali: «È stata lesa la sua onorabilità»

«È evidente la lesione della privacy e dell’onorabilità di Ambra Angiolini, che impone fin da subito la cessazione di ogni ulteriore divulgazione di illazioni e commenti». Così i legali di Ambra Angiolini commentano quanto accaduto alla giudice di X Factor. Secondo la wedding planner Silvia Slitti, la Angiolini avrebbe occupato casa sua. I legali della Angiolini, però, non ci stanno. «Sono notizie riportate in modo distorto e inappropriato con riferimento a una vicenda strettamente personale di cui si stanno occupando i legali delle parti coinvolte».

Ambra Angiolini, cosa è successo alla sua casa

«Le ho affittato casa per 10 mesi, il contratto è scaduto ma non vuole andare via. Ho trovato un muro fatto di prese di posizioni legali, silenzi, menefreghismo e mancanza di empatia, mentre la persona in questione manifesta serenità gioia e sorrisi in tv». Questa è l’accusa di Silvia Slitti, wedding planner e influencer.

Sulla vicenda, la Angiolini aveva risposto a Selvaggia Luccarelli al quotidiano Domani. «È una brutta storia, ci sono di mezzo i legali, non sono abituata a fare casino sui social» ha dichiarato la Angiolini.

Cosa hanno detto gli avvocati

Gli avvocati ritengono che, divulgando questa situazione, sia venuta meno la privacy della loro assistita. Infatti, la wedding planner avrebbe raccontato tutto sui suoi canali social, molto seguiti. La stessa Angiolini ha dichiarato di non averne mai parlato, perché non aveva voglia di diffondere le sue questioni sui social. In ogni caso, la questione è ormai passata alle vie legali.

La questione della casa occupata va a creare, però, un problema di onorabilità secondo gli avvocati della Angiolini, che ora chiedono con la propria assistita di non diffondere ulteriori commenti sulla vicenda. La Angiolini ne parla dell’intervista in risposta a una domanda, ma non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito alla vicenda.