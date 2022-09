Ambra Angiolini, abbracci e sorrisi con Francesco Scianna: è amore?

Si tratta ancora solo di rumors, ma le foto scattate dal settimanale Diva e Donna sembrano inequivocabili. Potrebbe esserci un flirt tra Ambra Angiolini e Francesco Scianna, che hanno trascorso una tenera serata a Roma, tra sguardi complici, abbracci e passeggiate.

Ambra Angiolini e Francesco Scianna: è nuovo amore?

Si attendono le conferme ufficiali, che, comunque, potrebbero tardare ad arrivare. Tuttavia, le foto scattate ad Ambra Angiolini e Francesco Scianna da Diva e Donna non lasciano spazio a molti dubbi. Nel numero in edicola ci sono gli scatti rubati alla possibile neo coppia. Lei, d’altronde, è single da quando si è separata in modo burrascoso da Massimiliano Allegri. E lui, della cui vita privata si sa pochissimo, ha rotto anni fa con Francesca Chillemi.

La serata romantica che li incastra i due attori l’hanno trascorsa a Roma. Nelle foto sorridono, si divertono, si abbracciano e dimostrano anche un certo feeling. In uno scatto, mentre passeggiano presumibilmente sul lungotevere, Angiolini accarezza la guancia di lui.

Più tardi, in un ristorantino, lui le appoggia la mano sulla coscia, sotto il tavolo. E poi entrambi si sporgono, spalla contro spalla, dal parapetto della terrazza, chiacchierando con complicità. C’è addirittura una sequenza di immagini in cui Francesco avvicina a sé Ambra, l’avvolge in un abbraccio e poi le si avvicina al viso: forse per darle un bacio? Non ci è dato saperlo.

Dunque, tra i due attori c’è solo una bella amicizia o qualcosa di più? Potrebbero anche aver trascorso insieme una serata in vista di una collaborazione futura. D’altronde, i due hanno già condiviso parecchi set cinematografici. O forse proprio in virtù della lontana conoscenza Francesco e Ambra si sono avvicinati con nuove intenzioni?

Diva e Donna intanto titola: “Dopo allegri un nuovo uomo per Ambra. Notte di fuoco con Francesco Scianna”. Non resta che attendere, come sempre, eventuali conferme o smentite. Oppure altre foto che provino che tra loro sia sbocciato l’amore. Tra l’altro non è la prima volta che Ambra viene beccata con un altro dopo Allegri, ma già in quella occasione non seguirono ulteriori scoop. Oggi si parla di lei per X Factor e per la presunta occupazione di una casa.