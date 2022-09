Ambra contro Allegri: «Dopo il mio ex 12 mesi di psicoterapia»

Ambra Angiolini torna sulla brusca rottura con il suo celebre ex, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Lo fa pungendolo a distanza, durante la puntata di ieri sera di X Factor e senza mai nominarlo direttamente. La conduttrice tv e show girl quest’anno è una dei giudici della popolare trasmissione e da lì, dal pulpito, ha lanciato una frecciata rispondendo a uno dei concorrenti delle audition, Samuel. Quest’ultimo, infatti, le ha dedicato il suo inedito dal titolo Riso con pollo. E lei in tutta risposta ha dichiarato: «Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia, visto il mio ultimo ex, tu saresti sicuramente il prossimo».

E così Ambra Angiolini si è lasciata sfuggire un dettaglio della sua vita privata, dopo mesi di assoluto riserbo sulla rottura con l’allenatore della Juventus. L’attrice e conduttrice tv ha risposto così a Samuel: «Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia, visto il mio ultimo ex, tu saresti sicuramente il prossimo. Ma oggi grazie a te, caro Riso col pollo, voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita». Applausi per lei e risate in studio. Il concorrente ha presentato il suo brano dedicandoglielo, dopo aver confessato di avere un debole per lei. E Ambra si gode anche una nuova storia d’amore, quella presunta e non ancora confermata con Francesco Scianna.