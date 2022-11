Ultima Generazione blocca il traffico al Colosseo

Una nuova protesta del gruppo di ambientalisti facente capo a Ultima Generazione ha coinvolto Roma. Stavolta i dipinti nei musei non c’entrano, perché gli attivisti hanno deciso di paralizzare il traffico al Colosseo, sedendosi sulle strisce pedonali di via Celio Vibenna. La loro battaglia prosegue, nonostante oggi siano stati ripetutamente insultati dai presenti, rimasti bloccati in pieno centro. Sul posto è poi intervenuta la Polizia che è riuscita a togliere il blocco, portando via gli attivisti.

Una attivista: «La crisi più grave mai vissuta»

A spiegare anche agli automobilisti i motivi del blocco e della protesta sono stati gli stessi attivisti. Una delle presenti sottolinea che «di collasso socio-climatico dovremmo parlare e sentire parlare quotidianamente, in strada, in televisione, sui giornali, al lavoro. È la crisi più grave mai vissuta dall’uomo e dal nostro pianeta. La causa è l’azione antropica sull’aumento delle emissioni di gas climalteranti e i responsabili sono coloro che perseverano finanziando, estraendo e bruciando combustibili fossili. Basta indifferenza e basta bugie. Bisogna dire la verità e agire adesso». Un’altra risponde agli insulti: «Voglio cambiare quello che la ucciderà tra qualche anno».

Le richieste: no a centrali a carbone e trivelle

In tutta Europa continuano ad aumentare le proteste dei gruppi ambientalisti. Just Stop Oil sta paralizzando ormai da settimane la Gran Bretagna, con attacchi ai musei e alle vetrine dei colossi mondiali. In Italia è Ultima Generazione e portare avanti le istanze ambientaliste, chiedendo di interrompere la riapertura delle centrali a carbone, ma anche di cancellare l’idea di nuove trivellazioni per aumentare la produzione di gas naturale. I giovani attivisti chiedono si proceda verso l’energia solare e quella eolica, creando anche un gran numero di posti di lavoro e aiutando le industrie a diventare sostenibili. Nelle ore scorse erano stati impegnati anche all’aeroporto di Linate, a Milano.