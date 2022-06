Amber Heard, l’avvocata: “Non è in grado di pagare il risarcimento a Depp”

Elaine Bredehoft, l’avvocata che ha difeso Amber Heard nel processo contro Johnny Depp, ha dichiarato che la sua assistita non è in grado di pagare i milioni di dollari che il tribunale di Fairfax ha stabilito debba versare all’ex marito a titolo di risarcimento danni. Ha inoltre ribadito la volontà dell’attrice di ricorrere in Appello contro la sentenza del giudice.

“Amber Heard non è in grado di pagare il risarcimento”

Intervistata da Today, in onda sulla NBC, la donna ha affermato che Amber non riuscirà assolutamente a risarcire i danni disposti a favore dell’ex marito e ha raccontato lo stato d’animo di quest’ultima dopo la fine del processo: “Ha detto che era dispiaciuta per tutte le donne dentro e fuori dall’aula, ritiene la sentenza una battuta d’arresto e sente fortemente questo peso. Il verdetto invia un messaggio orribile: a meno che non tiri fuori il telefono e riprendi il tuo partner mentre ti picchia, non sarai creduta”.

Nonostante la tristezza per aver perso la causa, la Heard è comunque determinata a fare appello con basi che la sua avvocata ha definito ottime. Il riferimento è alle prove portate in aula in Inghilterra all’epoca della denuncia di Depp al Sun, tra cui un appunto scritto da lei stessa nel 2012 “che dimostrava avesse già riferito gli abusi al suo terapista”. Una prova che “non ci è stato consentito di riferire in America dove molti elementi a suo favore sono stati soppressi”.

“Giuria influenzata dai social”

Nel corso dell’intervista, la Bredehoft ha sostenuto anche che l’enorme clamore mediatico sollevato dal caso e l’opinione pubblica a favore di Johnny Depp abbiano influenzato la giuria. Anche se tecnicamente non potrebbero usare i social network, i giurati “andavano a casa tutte le sere, hanno famiglia e i loro familiari sono sulle piattaforme”. Si è infine schierata contro la presenza di telecamere in aula, che a suo dire hanno contribuito a rendere il processo uno zoo.