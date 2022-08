Amber Heard in bancarotta: vende la casa per risarcire Johnny Depp

I membri del suo team di avvocati lo avevano preannunciato già dopo la sentenza di due mesi fa, ma ora sembra praticamente ufficiale: Amber Heard non è in grado di pagare il risarcimento da 10 milioni di dollari all’ex marito Johnny Depp. La corte di Fairfax, in Virginia, appena due mesi fa ha chiuso il processo ritenendola colpevole di diffamazione. A pesare, però, non ci sarebbe soltanto il maxi risarcimento che l’attrice deve riconoscere alla star dei Pirati dei Caraibi, ma anche le ingenti spese legali. E così Amber Heard avrebbe dichiarato bancarotta e sarebbe stata costretta a mettere in vendita la sua casa californiana, una vera meraviglia nella Yucca Valley. Il prezzo? Un milione e 100mila dollari.

La casa in vendita per oltre un milione di dollari

Per far fronte alle spese, Amber Heard tenta di vendere la sua casa nella Yucca Valley, in California. Un acquisto datato 2019, quello dell’attrice, che la comprò per 570mila dollari. Adesso, però, ne vale praticamente il doppio. Si trova nel deserto del Mojave e ha intorno un terreno di 2 ettari e mezzo. Ha tre camere da letto, tre bagni, una cucina moderna con elettrodomestici all’avanguardia e impianti audio-video di ultima generazione. All’interno del garage possono essere ospitate anche tre auto. Sembra che prezzo così alto sia un tentativo di rientrare almeno parzialmente delle spese legali per la causa. C’è chi dice che sono di circa 3 milioni di dollari.

Amber Heard dichiara bancarotta: mancano le conferme ufficiali

Secondo quanto riportato da alcuni media statunitensi, Amber Heard avrebbe dichiarato bancarotta già lo scorso 20 luglio. Poi, il 21, avrebbe presentato ricorso al Commonwealth in Virginia, per tentare di ribaltare la sentenza di condanna. I ricorsi si baserebbero su alcune anomalie che lei e i suoi avvocati avrebbero riscontrato durante il processo. Il primo ricorso è stato respinto dalla giudice Penney Azcarate. Allora l’attrice ne ha presentato un altro sulla base del Primo Emendamento.

La risposta ai ricorsi di Depp: un altro ricorso

Johnny Depp, intanto, non resta a guardare. Il team di avvocati dell’attore ha spiegato che «il signor Depp crede che questo sia il momento per entrambe le parti di andare avanti con le loro vite e rimettersi in piedi. Ma se la signora Heard è determinata a continuare il tutto facendo appello al Primo Emendamento, il signor Depp presenterà un ricorso simultaneo per garantire che la Corte d’Appello consideri l’intero caso e tutte le questioni legali pertinenti». E così è stato. L’attore ha presentato una contro-causa per annullare la condanna al risarcimento di 2 milioni di dollari che gli è stata inflitta dal giudice per l’utilizzo della parola «imbroglio», rivolta alle accuse della donna.