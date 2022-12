Amber Heard, accordo nella causa di diffamazione con Johnny Depp

«Dopo una lunga riflessione ho preso la difficile decisione di concludere un accordo». Così Amber Heard informa i followers sui social che con Johnny Depp c’è un accordo riguardo alla causa per diffamazione. I termini dell’accordo non sarebbero stati resi noti.

Amber Heard, l’accordo con Johnny Depp dopo la causa in primo grado per diffamazione

In un post su Instagram, l’attrice ha rivelato di aver deciso di concludere un accordo con l’ex marito nell’ambito della causa multimilionaria dove Depp l’avrebbe accusata di diffamazione. In primo grado, la donna era stata condannata a pagare circa 10 milioni di dollari all’ex marito come risarcimento, ma il procedimento stava passando in appello.

Dopo quella sentenza, un portavoce dell’attice aveva dichiarato: «Pensiamo che la corte abbia fatto errori che hanno impedito un giusto verdetto in linea con il Primo Emendamento sulla libertà di espressione». Un portavoce di Depp aveva detto, invece: «La giuria ha ascoltato le numerose prove presentate durante un processo di sei settimane ed è arrivata a un verdetto chiaro e unanime che è stata Amber a diffamare più volte il signor Depp. Abbiamo fiducia nelle nostre argomentazioni e che il verdetto non sarà cambiato».

Cosa succede ora

«È importante per me dire che non l’avevo deciso. Ho difeso la verità e nel farlo la mia vita come la conoscevo è stataa distrutta. La diffamazione che ho affrontato sui social media è una versione amplificata dei modi in cui le donne vengono rese vittime di nuovo quando vanno avanti. Ora ho finalmente l’opportunità di di emanciparmi da qualcosa che ho tentato di lasciare più di 6 anni fa e a condizioni che posso anche accettare» continua la Heard sul suo post su Instagram.

Non è detto che la questione si concluda con un accordo. Infatti, la stessa Amber conclude il suo post così: «Questo non è un atto di concessione. Non ci sono restrizioni o bavagli alla mia voce in futuro» conclude.