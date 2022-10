Ambasciatore russo convocato alla Farnesina: Italia condanna referendum

Il Segretario Generale della Farnesina, l’ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha convocato questa mattina al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale l’ambasciatore russo Sergey Razov. Dopo aver espresso la ferma condanna dell’Italia ai referendum «illegalmente condotti dalla Federazione Russa per annettere i territori occupati nelle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizia», ha ribadito il sostegno del nostro paese alla piena sovranità, indipendenza ed integrità territoriale dell’Ucraina.

Ambasciatore russo convocato alla Farnesina

Sequi ha esortato le autorità russe a revocare l’annessione delle quattro regioni, definita illecita, e a ritirare immediatamente, completamente e senza condizioni le forze russe dal territorio ucraino. Ha quindi dichiarato con fermezza che l’Italia non riconosce e non riconoscerà l’esito del referendum.

«La minaccia di impiegare armi nucleari, le gravissime violazioni dei principi e delle regole della Carta delle Nazioni Unite minano gravemente la sicurezza globale», ha aggiunto confermando la determinazione italiana ed europea ad aumentare la pressione nei confronti della Federazione russa affinché cessi l’aggressione. Ha quindi ricordato a Razov come, nel conflitto in corso, vi siano un aggressore e un aggredito e che Kiev, in linea con il diritto internazionale, sta esercitando il suo legittimo diritto a difendersi da un attacco.

Il sostegno dell’Italia all’Ucraina

Sequi ha inoltre riferito di aver consegnato al diplomatico «un messaggio fermo e inequivocabile» spiegando che anche le altre capitali europee stanno in queste ore convocando gli ambasciatori russi per esprimere una condanna comune all’azione di Mosca che «mette gravemente a rischio la sicurezza di tutti». Ha infine assicurato che l’Italia continuerà a fornire un forte e convinto sostegno all’Ucraina finché sarà necessario e che sarà pienamente allineata con i paesi partner nel valutare «ulteriori misure restrittive contro le azioni illegali della Russia come pacifico strumento di pressione per porre fine a questa guerra di aggressione».